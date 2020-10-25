Yazar Gülay Karaoğlu KÖR BEN/AYNAM Romanı 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Günümüz dünyasında bir çok kadının yaşadığı, “var oluş çırpınışları”, ”yaşadıklarını kabulleniş” ya da “hiçliğe kaçış” dramlarından birkaç boyutu kitapta içiniz sızlayarak okuyacaksınız...

(Bir kadının çok sevdiği eşinin vefatının ardından, “Var Oluş” ve “Hiçlik” arasındaki KÖR BEN’ inden kurtulmaya çalışması ve kendi aynasını arayışı…)

Kimi zaman tekmelendiğimiz, kimi zaman dövüldüğümüz, kimi zaman "sen ne bilirsin ki" diye horlandığımız ortamlardan geçerken, uzaklaşırken her şeye rağmen insanlara eril veya dişil olarak değil, tek bir pencereden "İNSAN" olarak bakabilmeyi seçebilmek büyüklüktür.

Arş. Yazar Gülay Karaoğlu; HAYATIN CAM TUTKULARINA korkmadan dokunmuş, kırılan cam kırıklarına basarak, bazen içi kanayarak gerçek tevekkül yolunu bulmuştur.

Bu yolda inandıklarını, sevdiklerini kaybetmiş yine de son kalan, ona inananlarla beraber daha büyük AYNALARDA yolunu bulmaya, egolarına bir yön vermeye çalışmış, İNSAN'ın CAM TUTKULAR içinde yolunu izlemiş ve her kırık CAM' dan bir çok hikaye çıkarmıştır.

Arş. Yazarımız, Gülay Karaoğlu, toplum içinde bir nüans yaratıp, özellikle kırsalda toplumsal eksiklikleri, çarpıklıkları, baskıcı zihniyetleri, çıkar dünyasındaki çatışmaları, ortaya koyup, projeleri ile bir fark yaratma çabasıyla çalışmalarına devam etmektedir.

O, kitaplarında gerçek hayattan hikayeleri yazarken, bir kadının acısını, içgüdüsel çırpınışlarını anlatırken hikayelerin sonunda kendimize, toplumumuza, ve kendini bulmayı arayan her insana bir amaç ve hedef sunmaktadır.

Arş. Yazarımız, ışığını, ışığımızı, son yapıtı KÖR BEN / AYNAM’ da, tanınmış bir ressamın hayatında 34 yıl yaşamış bir kadının kimliğinde, Vicdan’ın varlığını arayış çığlıklarında bulmaya çalışıyor…