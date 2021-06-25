YAZAR ERKAN ÜNLÜ: "GEÇMİŞ GELECEĞİMİZDİR" DEDİ.

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Mavi Mühür şiir kitabının ve Gerçek Bir Hayat 104 sayfaya sığar mı? diyerek " Leyla " romanını ve "Sanal Aşkın Gerçek Acısı" romanlarını yazan; Sonrasında son romanı olan "Sanal Aşkın Gerçek Acısı" romanın gelecek olan gelirlerini, Maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayan gençlere adayan ÜNLÜ:

"Leyla" romanımın 2. Baskısı inşallah bir iki güne tüm online kitap satış sitelerinde yer alacak. Gençlerimize geleceğimiz olarak ne kadar değer veriyorsam. Yaşlı insanlarımıza da geçmişimiz olarak değer veriyorum. Geçmişini bilmeyen asla geleceğini göremez.insallah önümüzde ki pandemi süreci hafifleyip. Eski günlerimize azda olsa geri dönüp. Darülacaze yetkililerimiz den gerekli izinleri aldıktan sonra. Onlar için şiir okumalı sazlı sözlü güzel bir moral gecesi organize edeceğim" dedi. Erkan ÜNLÜ :



"Elimden geldiğince insanlığa faydam olsun istiyorum. İnsan kalben kabul etmese bile, bu dünya geçici ve arkamızda bırakacağımız tek şey yaptığımız güzel işlerdir. Instagram adresim olan erkanunlu6 sayfamdan şiir yazan arkadaşların şiirlerine sesimle hayat vermeye çalışıyorum. Ve gelecekten geçmişe sesimiz ulaşsın ve geçmişimiz mutlu olsun güzel işlerimizle. Ben buradan Instagram adresim olan erkanunlu6 adresime. Sonsuz emeği olan ve halen bu uğraşına devam eden. Sayfa yöneticim İpek TEKTAŞ hanıma ve basın danışmanım Kamil HIZER beye sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Ve inşallah ölülerimizin kefene, dostlukların kucaklaşma ya ve kırların sevgililere hasret kaldığı bu zor zamanlar en kısa zamanda son bulur diyerek konuşmasına son verdi.