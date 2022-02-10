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Yatak Odası Komedisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları,evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ve komik bir bakışla ortaya koyan Yatak Odası Komedisi’ni seyirciyle buluşturuyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:51
Yatak Odası Komedisi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Alan Ayckbourn’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiğioyun, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 20:30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk kez sahnelendi.Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor.Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.Oyun, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 16-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde. Seyirci ile buluşmaya devam edecek. Mert Dilek’in çevirdiği,dekor tasarımını Aysel Doğan’ın, kostüm tasarımını Janset Kaplan’ın, müziğini Emrah Can Yaylı’nın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan’ın, efekt tasarımını Hamza Değirmenci’nin yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alan AyckbournAli Gökmen AltuğAslıhan KandemirAyşen SezerelBuket KubilayEngin GürmenGökçer GençMert AykulNurdan KalınağaÖzgür Atkın
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