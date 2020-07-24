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Yaşama Sanatı Ustası Sergiyle Anıldı...

Yaşama sanatı ustası Dede Şair-Yazar-Ressam Adnan Uzal 7. ölüm yıldönümünde anılıyor. Adnan Uzal adına düzenlenen Resim, Heykel, Fotoğraf ve Karikatür Sergisi’nin  bu yıl 7.’si yapılıyor. 18 Temmuz 2020 ‘de Erkan Yücel Kültür Merkezi‘nde yapılan açılış konuşması ile sergi sanat tutkunlarının  ziyaretine açıldı. 

24 Temmuz 2020 Cuma 17:47
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Yaşama Sanatı Ustası Sergiyle Anıldı...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Açılış etkinliğinde Doç.Dr. İlhan Tonger’in piyano öğrencileri Poyraz Tonger, Selin Ercan, Berra Gerenli, Defne Ilgaz Adnan Uzal'ın Köfte adlı şiirinden yaptığı besteyi, Cemal Karakuş ise Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Edip Cansever’in şiirlerinden oluşan bestelerini seslendirdiler.

Ekonomist olan Adnan Uzal , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmişti. Fakülteyi burslu okuyup 3 yıl kamu hizmetinde görev almıştı. Sonra dedesinden ve babasından devraldığı özel işletme ile iş yaşamına döndü.
Eğitime ve sanata büyük önem veren Adnan Uzal, özel yaşamında, okumaya, yazmaya ve resim yapmaya devam etti.

Yayınlanmış kitapları,

Bir ömürden süzülen şiirler 2009

Mavi Hasreti 2011

Yaşama sanatı ve sanat üzerine 2012, Mevlevi Martılar 2012, Yaşlı Tekne 2012

Biz köfteyi çok sevdik 2013, Bir yanılgının iç yüzü 2013

Adnan Uzal anısına açılan sergi Erkan Yücel Kültür Merkezi ‘nde 31 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

Eserleri İle Katılan Sanatçılar: Adviye BAL, Ahmet KALKAN, Ahmet ÖZEL, Akif ŞENOĞLU, Alpay TUĞLU, Asya Irmak USTA, Atila AKTÜRK, Atlas YENİCİ, Ayfer DEMİRCİOĞLU, Bilge MUTLU, Bülent TURAN, Cemil ALTAYLI, Ceyda GÜLER, Ceylan MUTLU, Demet KAYA, Döndü DEMİRTAŞ, Ece ÇALIŞIR, Ece TÜFEKÇİ, Eda Nil GEDİK, Elif Naz GEDİK, Elif SOLAK, Elif SONKAN, Ertuğrul BULUT, Fatoş ÖZBİLGİN, Fidan ZEYREK, Filiz KARA BİLGİN, Gamze ÇETİZ, Gülay SÖNMEZ, Gülseren SÖNMEZ, Güzel BAKIR, Halide OKUMUŞ, Hülya KÜPÇÜOĞLU,İpek TEKİL, İrfan SEÇKİN, Kadriye KORUBEYİ, Merve NEMUTLU, Muhsin BİLYAP, Murat HAVAN , Mustafa BİLGİN, Mustafa ŞANLI, Müfit İŞLER , Müzeyyen KARAÇİFTÇİ, Nihal GÜRES, Pınar ÇALIŞIR, Poyraz TONGER, Poyraz US, Ruşen Eşref YILMAZ, Rüzgar FİDAN, Sabahattin ŞEN, Sema ÇULAM, Şenay SÖNMEZ, Şule AĞAYAR, Tuba KARAKAŞ, Tuğrul ÇALIŞ, Tuğrul ÇUTSAY, Uğur DURAK, Yağmur BİLDİRİCİ, Yücel DÖNMEZ, Zeynep Ege KÜÇÜK, Zeynep KARAHAN, Zeynep SERDAR, ZUZU..

Önce Vatan Gazetesi

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