Yaşadığımız Bakırköy kitabı çıktı

Bakırköy’de okul müdürlüğü yaparken aralıksız olarak yayın çalışmalarını sürdüren ve Önce Vatan Gazetemizede en son olarak Trabzon’da Spor Tarihi ve Trabzonspor Tarihi üzerine uzun süreli yazı dizisi yayınlanan ve Trabzon’da sporun Trabzonspor’un ilk şampiyonluklarını yazı dizisinde anlatan Haşim Albayrak son çalışmasını görevi sırasında yaşadığı Bakırköy için öğrencileriyle birlikte yazdı.

Yaş haddinden dolayı emekli olacak olan Haşim Albayrak, son kez girdiği derslerde Yazarlık ve Yazma Becerileri dersi sırasında öğrencileri ile birlikte Yaşadığımız Bakırköy adlı çalışmayı yaparken çalışmanın kapağında yazarlar kısmına Haşim Albayrak ve Son Öğrencileri adlı başlığı atmayı bırakmadı.

Derin Naz Yılmaz, Defne Su Alsan, Beyza Ölçek, Nilay Özer, Nihal Özer, Ela Yılmaz, Sami Deniz Yinanç, Naz Haleplioğlu, Sevgi Kızıl, Zeynep Özdemir, Eyüp Arda Başaran, Dila Bilgin, Derin Deniz Kayaoğlu, Yunus Emre Karakurt, Zehra Baş, Defne öz olmak üzere öğrencileri ile yıl boyunca yazarlık eğitimini verdikten sonra her öğrencisi Bakırköy’ü farklı konular ile araştırıp yazdılar. Haşim Albayrak kitabı ilk olarak İlçe Milli

Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’ye takdim etti. Hatta ondan Bakırköy’ün Osmanlılar dönemi ile ilgili sergi önerisinde bulundu. Ancak pandemi sonrası aşırı yoğun programlar dolayısı ile bu sergi gerçekleşmedi.

Haşim Albayrak, eğitimin son döneminde emekliliğe hazırlandığı bu döneminde yenş araştırmalarına devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Haşim Albayrak’ın son kitabı Yaşadığımız Bakırköy

HAŞİM ALBAYRAK KİMDİR?

Tarih öğretmenliği alanında uzman öğretmen

Spor Yönetimi alanında uzman

Cumhuriyet Eğitim Müzesi Kurucu ve Eski Müdürü

İl Milli Eğitim AR-GE eski yöneticisi

İl Milli Eğitim Özel Eğitim Bölümü Araştırmacısı

Tarih Ve Nostalji Derneği Genel Başkanı

İstanbul Saha Komiserleri Derneği eski İstanbul Başkan yardımcısı

Trabzonlu Eğitimciler Derneği Kurucu Başkanı

Türkiye Eğitim Bilimleri Sendikası (Eğitim Bir-Sen) eski yönetici ve okul delegesi

Trabzon Dernekler Federasyonu Kurucu ve Onur Kurulu üyesi

Trabzon Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

EYABİR Eğitimci Yazarlar Birliği Platformu Başkanı

Eğitim Tarihi, Doğu Karadeniz Tarihi, Osmanlı Arşivleri araştırmacısı

Halen okul müdürü