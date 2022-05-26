Yaşadığımız Bakırköy kitabı çıktı

Bakırköy’de okul müdürlüğü yaparken aralıksız olarak yayın çalışmalarını sürdüren ve Önce Vatan Gazetemizede en son olarak Trabzon’da Spor Tarihi ve Trabzonspor Tarihi üzerine uzun süreli yazı dizisi yayınlanan ve Trabzon’da sporun Trabzonspor’un ilk şampiyonluklarını yazı dizisinde anlatan Haşim Albayrak son çalışmasını görevi sırasında yaşadığı Bakırköy için öğrencileriyle birlikte yazdı.
Yaş haddinden dolayı emekli olacak olan Haşim Albayrak, son kez girdiği derslerde Yazarlık ve Yazma Becerileri dersi sırasında öğrencileri ile birlikte Yaşadığımız Bakırköy adlı çalışmayı yaparken çalışmanın kapağında yazarlar kısmına Haşim Albayrak ve Son Öğrencileri adlı başlığı atmayı bırakmadı.
Derin Naz Yılmaz, Defne Su Alsan, Beyza Ölçek, Nilay Özer, Nihal Özer, Ela Yılmaz, Sami Deniz Yinanç, Naz Haleplioğlu, Sevgi Kızıl, Zeynep Özdemir, Eyüp Arda Başaran, Dila Bilgin, Derin Deniz Kayaoğlu, Yunus Emre Karakurt, Zehra Baş, Defne öz olmak üzere öğrencileri ile yıl boyunca yazarlık eğitimini verdikten sonra her öğrencisi Bakırköy’ü farklı konular ile araştırıp yazdılar. Haşim Albayrak kitabı ilk olarak İlçe Milli
Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’ye takdim etti. Hatta ondan Bakırköy’ün Osmanlılar dönemi ile ilgili sergi önerisinde bulundu. Ancak pandemi sonrası aşırı yoğun programlar dolayısı ile bu sergi gerçekleşmedi.
Haşim Albayrak, eğitimin son döneminde emekliliğe hazırlandığı bu döneminde yenş araştırmalarına devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Haşim Albayrak’ın son kitabı Yaşadığımız Bakırköy
HAŞİM ALBAYRAK KİMDİR?
Tarih öğretmenliği alanında uzman öğretmen
Spor Yönetimi alanında uzman
Cumhuriyet Eğitim Müzesi Kurucu ve Eski Müdürü
İl Milli Eğitim AR-GE eski yöneticisi
İl Milli Eğitim Özel Eğitim Bölümü Araştırmacısı
Tarih Ve Nostalji Derneği Genel Başkanı
İstanbul Saha Komiserleri Derneği eski İstanbul Başkan yardımcısı
Trabzonlu Eğitimciler Derneği Kurucu Başkanı
Türkiye Eğitim Bilimleri Sendikası (Eğitim Bir-Sen) eski yönetici ve okul delegesi
Trabzon Dernekler Federasyonu Kurucu ve Onur Kurulu üyesi
Trabzon Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
EYABİR Eğitimci Yazarlar Birliği Platformu Başkanı
Eğitim Tarihi, Doğu Karadeniz Tarihi, Osmanlı Arşivleri araştırmacısı
Halen okul müdürü
Önce Vatan Gazetesi