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“YARININ KADIN YILDIZLARI” BELİRLENDİ 

“Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan faydalanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi.

18 Haziran 2021 Cuma 17:16
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“YARININ KADIN YILDIZLARI” BELİRLENDİ 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan faydalanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi.

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler:

* Bahar Erünsal, keman

* Başak Kömürcügil, fagot

* Beliz Güney, viyolonsel

* Beste Gürkey, perküsyon

* Betül Burcu Gündoğdu, piyano

* Dilan Karayılan, keman

* Ece Namlı, keman

* Elfida Su Turan, keman

* Gökçe Küçükarslan, kontrbas

* Ilgın Top, keman

* Lal Karaalioğlu, piyano

* Melisa Büyükyörük, fagot

* Sıla Şentürk, piyano

2018 yılından bu yana gerçekleştirilen proje, çalgı, şan ve şeflik branşlarında üstün yetenekli genç kadın müzisyenlere destek olmayı amaçlıyor. Projenin dördüncü yılında, deneyimi, bilgisi ve uzmanlığıyla genç kadın müzisyenlerin yolunu aydınlatacak kanaat önderi, piyanist Gülsin Onay olacak. Gülsin Onay ile Yarının Kadın Yıldızları’nın birlikte gerçekleştireceği konserin kaydı sonbaharda İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl ağustos ve eylül aylarında müzikseverlerle buluşacak. Tamamen açık hava mekânlarda gerçekleşecek festivalin tarihleri ve programı 15 Haziran’da açıklanacak.

Önce Vatan Gazetesi

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