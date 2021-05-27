Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
513.819
DOLAR
8.4414
STERLİN
11.9418
EURO
10.2967
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü

Yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez sanatseverlerle buluştu. Pandemi döneminden ilham alarak doğayı resimlerine yansıtmak istediklerini söyleyen ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan, “Doğaya Dönüş" adını verdikleri sergide, 24 tabloyu sanatseverlerin beğenisine sundu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:38
7 Okunma
Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü

Doğal yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez “Doğaya Dönüş" adıyla sanatseverlerle buluştu. Ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan, dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar, 2 Haziran'a kadar alıcılarını bekliyor. Eserlerin fiyatları ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

“TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLK DEFA YAPILAN BİR ÇALIŞMAö

Uzun zamandır sergi için uğraştıklarını ve heyecanlı olduklarını ifade eden ressam Fisun Kapucuoğlu, pandemi döneminin kendisine ilham olduğunu belirtti. Kapucuoğlu, “Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir çalışma bu. Aslında bir akıma öncülük ediyoruz bir nevi. Çünkü doğal yaprak ve doğal ağaç kabuğundan bir eser ortaya çıkarttık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hani hem ilk olması ve çalışırken de bize bu kadar huzur ve keyif vermesi çok mutlu edici bir durum bizim için. Pandemi döneminde hepimizin evde olduğu dönemlerde camlardan ya da işte balkonlarımızda dışarıya bakıp da işte o yaprakların renkleri, ışıltıları çok daha güzel geldi. Çünkü biz evde onlar dışarıdaydı. Yani doğayla birlikte ve pandemi döneminde bu kadar çok doğayı özlemişken ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir çıktı " dedi. 

“'YOK ETMEYİN, 'BİZ BUNLARLA BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ' DEDİK"

Ressam Kapucuoğlu, “Aslında Mart dönemi gibi belediyeler ağaç budamaları yapıyor ve işte o budadıkları ağaçları da kamyonların üstüne koyuyor. Aslında biraz ışık oradan yandı çok fazlaydı çünkü. Takip ettik ve dedik ki;  'Siz bunların bir kısmını bize verin, siz hiç bunları götürüp yok etmeyin, biz bunlarla bir çalışma yapacağız' dedik. Onlar da çok yardımcı oldular bu konuda. Yaprakları bizim atölyemizin önüne kadar getirdiler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YaprakAğaçSergiTabloResimTuvalSANAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl Kültür Müdürü Yılmaz: Bu iki yer 'depo müze' olarak değerlendirilecek
İl Kültür Müdürü Yılmaz: Bu iki yer 'depo müze' olarak değerlendirilecek
“Yıldızlar Geçidi Ulusal Bayramlar -2 Sergisi Marki Sanat Galerisi’nde
“Yıldızlar Geçidi Ulusal Bayramlar -2 Sergisi Marki Sanat Galerisi’nde
"AYRILIĞIN İLK GÜNÜ" EPSİLON LOGOSUYLA RAFLARDA!
"AYRILIĞIN İLK GÜNÜ" EPSİLON LOGOSUYLA RAFLARDA!
Ece Gamze Atıcı’nın 4 kitabından kısa kısa...
Ece Gamze Atıcı’nın 4 kitabından kısa kısa...
KÜRŞAT BAŞAR’IN SEYR-Ü SEFERİ BU KEZ ‘KAŞ’
KÜRŞAT BAŞAR’IN SEYR-Ü SEFERİ BU KEZ ‘KAŞ’
ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN YENİ ROMAN
ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN YENİ ROMAN
‘FADİŞ’ ELLİNCİ YAŞINI KUTLUYOR
‘FADİŞ’ ELLİNCİ YAŞINI KUTLUYOR
YUNUS EMRE’NİN YENİ DİVANI BULUNDU
YUNUS EMRE’NİN YENİ DİVANI BULUNDU
POSTMODERN MEDYA
POSTMODERN MEDYA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma