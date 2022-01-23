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“Yansıma” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

23 Ocak 2022 Pazar 13:10
99 Okunma
“Yansıma” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery, 21 - 30 Ocak 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Yansıma” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Adıb Alavızadeh, Ali Osman Kıratlı, Arif Furkan Deniz, Aslı Songün, Ayşe Özlem Yüksel, Bilge Yapan, Canan Baday, Duygu Pakel, Ebru Öksüz, Elvın Awwad, Esin Kızgın, Ezgi Ereğli, Filiz Dirlik, Gülcıhan Polat, Hande Çınar, Hatıartdesıgn, Hatra Rezaeı, İrem Dikmen, Kumsal Başak, Melda Çetiner, Melis Gürsel, Merve Manoğlu, Nil Batmanoğlu, Nilüfer Batmanoğlu, Özlem Hatipoğlu, Seda Topcu, Selen Böke, Simge Güler, Simla Oral

Yansıma adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 30 Ocak 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1 Akaretler/Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil

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Yansıma Sergisi –Galerıe DArt La VisioneZambak Karabayİstanbul
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