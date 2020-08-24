YALNIZ ŞAİR ENGİN KARTAL’DAN OKUYUN RİCASI

NİHAT İLİKCİOĞLU

GAZİANTEP

Yalnız şair Engin KARTAL 1992 yılında BATMAN Sağlık Mahallesinde ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi

İlkokul ve Ortaokulu Batman Vakıfbank İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi açık ögretimden devam ediyor

Duygularını şiire dökerek dile getirmeye ortaokul yıllarında başladı

YALNIZ İLK YOLCU

İlk kitabı olan Yalnız yolcu 2016 yılında yayınlandı

DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİ’NDE Yalnız şair Engin Kartal'ın şiirleri Önce Vatan Gazetesi - Duyguların Adresi ( Şiir ) ve Olay Gazetesi 365 Gün ( Şiir ) köşesinde Nihat İlikcioglu tarafından yayınlanmaktadır



Yalnız şair'in RİCAM adlı ikinci şiir kitabını çıkartmaktan mutluluk duyduğunu dile getirir ve insanın duygu düşüncelerini en iyi ve en güzel biçimde anlatabilmesinin yoludur şiir yazmak Kendini ifade etmekte zorlandığı anlarda kaleme sarılıp iç dünyamı şiirlere döken Şair Engin Kartal bazı konuları anlatmakta tutuluyor

telaffuz edemiyor insan diyor ve bu girdaplı dünyada duygularımın esiri olan ben yalnızlıklar içinde olduğunu belirtti







Yalnızlıktan kurtulmak için içini döktüğü şiirlerini yayınlayıp siz değerli okuyucularla buluşturarak hissedenlere rehber olmasıdır arzu ve RİCAM

ENGİN KARTAL