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YALNIZ ŞAİR ENGİN KARTAL’DAN OKUYUN RİCASI

Yalnızlıktan kurtulmak için içini döktüğü şiirlerini yayınlayıp siz değerli okuyucularla buluşturarak hissedenlere rehber olmasıdır arzu ve RİCAM

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:56
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YALNIZ ŞAİR ENGİN KARTAL’DAN OKUYUN RİCASI

NİHAT İLİKCİOĞLU

GAZİANTEP

Yalnız şair Engin KARTAL 1992 yılında BATMAN Sağlık Mahallesinde ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi
İlkokul ve Ortaokulu Batman Vakıfbank İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi açık ögretimden devam ediyor
Duygularını şiire dökerek dile getirmeye ortaokul yıllarında başladı
YALNIZ İLK YOLCU
İlk kitabı olan Yalnız yolcu 2016 yılında yayınlandı
DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİ’NDE Yalnız şair Engin Kartal'ın şiirleri Önce Vatan Gazetesi - Duyguların Adresi ( Şiir ) ve Olay Gazetesi 365 Gün ( Şiir ) köşesinde Nihat İlikcioglu tarafından yayınlanmaktadır


Yalnız şair'in RİCAM adlı ikinci şiir kitabını çıkartmaktan mutluluk duyduğunu dile getirir ve insanın duygu düşüncelerini en iyi ve en güzel biçimde anlatabilmesinin yoludur şiir yazmak Kendini ifade etmekte zorlandığı anlarda kaleme sarılıp iç dünyamı şiirlere döken Şair Engin Kartal bazı konuları anlatmakta tutuluyor
telaffuz edemiyor insan diyor ve bu girdaplı dünyada duygularımın esiri olan ben yalnızlıklar içinde olduğunu belirtti



Yalnızlıktan kurtulmak için içini döktüğü şiirlerini yayınlayıp siz değerli okuyucularla buluşturarak hissedenlere rehber olmasıdır arzu ve RİCAM
ENGİN KARTAL

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KitapEngin KartalNihat İlikçioğlu
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