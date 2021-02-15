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YAKINDA YENİ BİR DİZİ "KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI" DUYULACAK  

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:21
46 Okunma
YAKINDA YENİ BİR DİZİ "KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI" DUYULACAK  

Diriliş Zümrüd-ü Anka Prodüksiyon Hazırlayıp Sunacağı Yapımcılığını "Hasan Yaylacıoğlunun" yaptığı "Kimsesizlerin Çığlıkları" Dizisi çok yakında izleyicileriyle buluşacaktır. Sosyal sorumluluk projesi olan bu dizi de anlatılmayı hedeflenen birçok olay durum ve gerçeklik olduğu gibi amaç ve hedefleri aşağıda şöyle belirtilmektedir... 

Öncelikle bu projenin gelirinin bir kısmının Sokak çocuklarına, kimsesiz insanlara harcanacağı belirtilmiş ve hedeflenmiştir...


"Kimsesizlerin Çığlıkları" Dizisinin amaçları arasında saymakla bitiremeyeceğimiz durum ve olgular olduğu gibi tüm hassasliyetle ve en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan bu çalışmada en büyük hedeflerinin arasında "sokak çocuklarının hırsız ve dilenci olmadığını, çöpten buldukları bir kuru ekmeğe şükrettiklerini onlarında güzel bir hayatı hakettiklerini ve o çocuklarında bizim evlatlarımız olduğunu onlara sahip çıkmamız gerektiğini anlatmaktır" 

Bununla birlikte sokak hayvanlarının da Allah'ın bizlere emaneti olduğu ve onlara da sahip çıkmamız gerektiğini aynı zamanda her türlü kadın şiddetinin ve kadın cinayetlerinin ne kadar insafsız ve acizce olduğunu göstermekle birlikte, kadınlarımızın bize Allah'ın emaneti olduğunu ve her bir kadının birer Anne olduğunu, dünyadaki en büyük Günahın insan öldürmek ve her türlü terörün uyuşturucunun alkolün , sigaranın zararlarını" anlatmayı hedeflemiştir. 

Aynı zamanda vereceği mesajlar içinde Türkiye Cumhuriyetinin Müslüman ve İslam Devleti olduğu doksanlı yıllardan başlayarak Turkiye'de gelişen olaylarını, Türkiye'nin Gücünü ve yardımsever olduğunu nasıl gösterdiğini anlatan bu Dizi projesinin sponsor ve kanal çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir...

Önce Vatan Gazetesi 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

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YAKINDA YENİ BİR DİZİ KİMSESİZLERİN ÇIĞLIKLARI DUYULACAK
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