VİVALDİ’YE 4. ARIYORUZ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Yiğit Karataş 2 kemancı dostu Ozan Sarı ve Can Özhan’la birlikte bir yarışma hazırlıyor. ‘Vivaldi’ye 4. Arıyoruz’ adını verdikleri projede Vivaldi’nin 4 keman için yazdığı konçertosunu 3 kemanla çalacaklar ve dördüncüsünü de 11-21 yaşındaki gençler arasından bulacaklar.

Yiğit Karataş ‘Yarışmaya katılan genç müzisyenlere tamamen kendi imkanlarımızla keman kullanımı vereceğiz veya tel vereceğiz. Biliyorsunuz kemanlar çok pahalı araçlar ve aileler yetemiyor. Biz de belki kendi çapımızda böyle bir faydamız olsun diye bu yarışmayı düzenledik. Bunu yapan tabi daha büyük kurumlar var benim de zamanında yer aldığım ÇEV gibi. Ama daha büyütmek, daha çok yapmak lazım bu tür etkinlikleri’ derken projeyi yakında başlatacakları müjdesini verdi.