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VİVALDİ’YE 4. ARIYORUZ

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik alan, çeşitli orkestralarda baş kemancı olarak yer alan Türk kemancı Yiğit Karataş yeni projesinden bahsetti. 

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:26
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VİVALDİ’YE 4. ARIYORUZ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Yiğit Karataş 2 kemancı dostu Ozan Sarı ve Can Özhan’la birlikte bir yarışma hazırlıyor. ‘Vivaldi’ye 4. Arıyoruz’ adını verdikleri projede  Vivaldi’nin 4 keman için yazdığı konçertosunu 3 kemanla çalacaklar ve dördüncüsünü de 11-21 yaşındaki gençler arasından bulacaklar. 

Yiğit Karataş ‘Yarışmaya katılan genç müzisyenlere tamamen kendi imkanlarımızla keman kullanımı vereceğiz veya tel vereceğiz. Biliyorsunuz kemanlar çok pahalı araçlar ve aileler yetemiyor. Biz de belki kendi çapımızda böyle bir faydamız olsun diye bu yarışmayı düzenledik. Bunu yapan tabi daha büyük kurumlar var benim de zamanında  yer aldığım ÇEV gibi. Ama daha büyütmek, daha çok yapmak lazım bu tür etkinlikleri’ derken projeyi yakında başlatacakları müjdesini verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
VivaldiYiğit KarataşKemancıOzan SarıCan özhanönce VatanNEDRET HOTUN
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