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‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR

Tiyatro Sahnekarlar  tarafından hazırlanan ve kalabalık kadrosu ile 7 Aralık'ta Trump Gösteri Merkezinde prömiyer yapan Vişne Bahçesi bu akşam İzmirli tiyatrosevelerle buluşuyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:25
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‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Oyun; Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün en önemli ustalarından olan Anton Çehov’un kaleme aldığı, ilk kez 17 Ocak 1904 tarihinde Moskova Sanat Tiyatrosu’nun Konstantin Stanislavski yönetmenliğinde sahnelenen ve 19. yüzyılın ortalarında beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönen aristokrat bir ailenin birbirleriyle yüzleşmesini, ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu alıyor.

Anton Çehov'un yazdığı, çevirisini Belgi Paksoy, dekor tasarımını Meltem Severecan, Firs kostüm Levon Kordonciyan, kostüm tasarımını Melis Yavuz, koreografisini Gilles Kanert, ışık tasarımını Yüksel Aymaz, yapımcılığını Kerem Gök'ün yaptığı  ve Bora Severcan’ın yönettiği "Vişne Bahçesi" oyununda; Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Güneş Emir, Sefa Zengin, EminAnd, Sercan Gidişoğlu, Gülçin Gülrek, Yiğit Yapıcı, Bensu Begoviç, Deniz Bice, Murat Değirmenci, Yiğit Özer ve Erhan Yazıcıoğlu rol alıyor. "VİŞNE BAHÇESİ" 22 - 23 Aralık İzmir Tepekule ve 24 Aralık Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

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VİŞNE BAHÇESİ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
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