Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
524.300
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1531
EURO
10.4294
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILDI

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 Mayıs-21 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:26
3 Okunma
VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILDI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Neyran Turan’ın küratörlüğünde Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı proje yer alıyor.

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 Mayıs’ta açıldı. 21 Kasım’a kadar devam edecek Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl küratör Neyran Turan’ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesi yer alıyor. İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Ölçü Olarak Mimarlık projesi, yaşadığımız iklim krizi ışığında, mimarlığın kendi işleyişine dair alternatif tartışmalar yaratmayı amaçlıyor. Proje, fiziki enstalasyonu ve sürekli güncellenen web sitesiyle, Türkiye’de inşaattan bakıma, kaynak kullanımından tedarik zincirine uzanan süreçlerin çevreyle ilişkisine odaklanıyor.

Projenin çıkış noktası ise, “Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı, çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz?” sorusu. Proje ilk olarak, mimarlığın gezegene yönelik potansiyelini, kendi gündelik iç işleyişlerine bakarak değerlendirmenin önemine vurgu yapıyor.

Adını Neyran Turan’ın Mart 2020’de İngilizce olarak yayımlanan Architecture as Measure isimli kitabından alan proje, mimari sözleşmelerin, imar kanunlarının, teknik standartların, şartnamelerin veya maden çıkarımının; tedarik zincirlerinin, inşaat montajlarının, emek gücünün, bakım-onarımın ya da teftiş teamüllerinin yalnızca mimarlığın fiziksel pratiğinde derin izler bırakmadığının, aynı zamanda mimarlık için “çevre”nin ne anlama geldiğine ilişkin değer ve varsayımlarımızı da yansıttığının altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNVENEDİK BİENALİ17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEYLAN ERTEM'DEN YENİ ŞARKI ‘SİS’
CEYLAN ERTEM'DEN YENİ ŞARKI ‘SİS’
GANCELLİ’NİN SON HİTİ
GANCELLİ’NİN SON HİTİ
EMRE TANKAL QUARTET'TAN İLK ALBÜM     
EMRE TANKAL QUARTET'TAN İLK ALBÜM     
ATA DEMİRER’DEN YENİ FİLM ‘BURSA BÜLBÜLÜ'
ATA DEMİRER’DEN YENİ FİLM ‘BURSA BÜLBÜLÜ'
EUROVİSİON’DA KAZANAN İTALYA
EUROVİSİON’DA KAZANAN İTALYA
Mustafa Akay Sevenlerine Seslendi 
Mustafa Akay Sevenlerine Seslendi 
Ali Şir Nevai doğumunun 580 yılında anılıyor
Ali Şir Nevai doğumunun 580 yılında anılıyor
Arif Tan öykülerindeki üslubu anlatıyor
Arif Tan öykülerindeki üslubu anlatıyor
Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü
Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma