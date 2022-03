VAN - Van’da kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, kent ekonomisini canlandırmak amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'Van Shopping Fest' başladı. Festival için kente gelen İranlı turistler, çiçeklerle karşılandı.



Van Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (VAN-TSO), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (VANESOB) katkılarıyla kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, kent ekonomisini canlandırmak amacıyla, İranlıların Nevruz tatili dönemine denk getirilen 'Van Shopping Fest' başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival, valilik önünde açılış kurdelasının kesilmesi ve kortej yürüyüşüyle başladı.



Yürüyüşe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van ESOB Başkanı İsa Berge, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Yürüyüşün ardından Vali Bilmez, etkinlik alanında lise öğrencileri tarafından oluşturulan 'Çocuk Yaşta Evlilikler' ve 'Kadına Yönelik Şiddet' konulu sergiyi gezdi. Halk oyunları gösterisinin ardından konuşma yapan Vali Bilmez, bugün itibarıyla festivalin Van ile Kapıköy'de aynı anda başladığını söyledi.



"DOLU DOLU BİR FESTİVAL DÖNEMİNE GİRİYORUZ'



14 gün şehrin değişik noktalarında etkinliklerin olacağını belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:



"Ayın 29'una kadar, her gün şehrin değişik noktalarında konserlerin düzenlendiği sergilerin olduğu, tiyatroların oynandığı, insanlarımızın dolu dolu hem eğlenebildiği hem alışveriş yapabildiği bir festival dönemine giriyoruz. 2015 yılında başlayan festivale pandemi nedeniyle 2 yıl ara verildi. Bugün tekrar bu festivalin başlamış olmasının heyecanını tüm kamu kurumlarımız sivil toplum örgütleri Van esnafı olarak heyecanla bu festivale hazırlandık. Umuyor ve diliyorum ki; her zamankinden fazla misafiri ağırlayacağımız, gelen misafirlerimizin de çok memnun kaldığı, Van halkının da memnun kaldığı bir sezonun başlangıcını yapmış olacağız."



'GÜNLÜK 5 BİN GİRİŞ BEKLİYORUZ'



Festivalin artık Van sınırlarını aşıp uluslararası bir nitelik kazandığını belirten Vali Bilmez, "Kapıköy'de geçen hafta günlük 2 bin girişimiz vardı. Bu haftadan itibaren 5 bin giriş bekliyoruz. İranlı yetkililer de bütün hazırlıklarını yaptılar. Kapıda herhangi bir aksama veya kuyruğun oluşmaması için gerekli tüm tedbirleri meslek odalarımız ve belediyelerimiz ile birlikte almış bulunmaktayız. Çarşamba gününden itibaren Tahran- Van uçak seferleri her gün başlayacak” diye konuştu.



İRANLI TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI



29 Mart'a kadar çeşitli etkinlerle sürecek festival kapsamında İranlı turistler de kente gelmeye başladı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş yapan turistleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, çiçeklerle karşıladı ve 'Shopping Fest 2022' yazılı atkılar hediye etti.



Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise İranlı turistlerin kente gelmeye başladığını belirterek, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem ilimiz hem de ülkemiz için çok önemli. İranlı turistlerin gelişiyle birlikte kentimizde büyük katma değer bekliyoruz. Günlük 5 bin turistin giriş yapmasını bekliyoruz. Kapımız 7/24 açık olarak hizmet veriyor. Kentte tüm hazırlıklar yapıldı. Gelen turistleri çiçeklerle karşıladık. Onlar da çok mutlu oldular. Turistler hem festivale katılacak hem alışveriş yapacak" dedi.



İranlı turistler de kendilerini çiçeklerle karşılayan TSO yetkililerine teşekkür ederek hem eğleneceklerini hem de alışveriş yapacaklarını söyledi.