USTA SANATÇI DURUL GENCE HAYATINI KAYBETTİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan efsanevi müzisyen Durul Gence Ankara’da tedavi görüyordu. Uzun süredir parkinson hastalısı olan 81 yaşındaki Gence üç hafta önce de kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Durul Gence Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalıştı. Türkiye’de çalıştığı isimler arasında Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Tanju Okan, Fatih Erkoç, Nilüfer, Nükhet Duru, Modern Folk Üçlüsü de vardı. Sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.