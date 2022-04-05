USTA OYUNCULARLA TİYATRO SÖYLEŞİSİ

İSTANBUL

Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında usta oyuncular Orçun Kaptan, Damla Cercisoğlu ve Seçkin Kaymaz’ ı öğrencileriyle buluşturdu.

Öğrencinin aktif katılımı olan her etkinliğin, öğrenmenin bir parçası olduğunu bilen okulumuz, Dünya Tiyatrolar Gününde sahne ve ekranların usta isimlerini ağırladı. Öğrencilerimiz rol aldıkları bir çok tiyatro oyunu ve televizyon dizisindeki başarılarıyla kendilerinden söz ettiren oyuncularla, tiyatro ve oyunculuk üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda oyucu ve yönetmen Damla Cercisoğlu etkinliğe katılan öğrencilere Bursa'da gösterime girecek ilk oyun icin davetiye verdi.

MİSYONUMUZ GENÇLERE TİYATROYU SEVDİRMEK

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmen kimliğini de başarıyla taşıyan Damla Cercisoğlu tiyatronun da popüler kültürün etkisiyle değişimler yaşadığını fakat önemini ve değerini asla kaybetmeyeceğini söyledi. Cercisoğlu bizim misyonumuz gençlere tiyatroyu sevdirmek ve ülkemizde kadın yönetmenler yetiştirmek. Bu alanda mücadele vermeye devam ediyorum. Ben bir bakıma don kişot’un yel değirmenleri ile savaştığı gibi savaşıyorum dedi.

UCU BUCAĞI AÇIK BİR MESLEK

Oyunculuğa ilkokul sıralarında başladığını anlatan Orçun Kaptan, oyunculuğun ucu bucağı açık bir meslek olduğunu, oyuncu olmak isteyen bir insanın kültürel, sosyal anlamda kendini sürekli geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Kaptan, hızla değişen ve gelişen bu alanda popüler bir kimlik olarak ayakta kalmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

BURSA’DA KADİM BİR KİTLE VAR

Tiyatro seyirci kitlesinin her şehirde farklılık gösterdiğini belirten Seçkin Kaymaz seyircinin verdiği tepkilerin her şehirde farklılık gösterdiğini söyledi. Kaymaz, Osmanlı döneminde ilk tiyatronun Bursa'da kurulduğu belirterek Bursa’nın geçmişten gelen bir kültürle oluşmuş kadim bir izleyici kitlesi var. Bu nedenle birçok oyuna ve usta oyunculara ev sahipliği yapıyor dedi.

Almina Besra BABAR