Usta oyuncu Tanülkü imzasıyla ‘Cephede Piknik’

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yıllardır çocuklar odaklı projeler üreten usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı. ‘Yarınlar ve Umutlar Projesi’ kapsamında yapılan tiyatro oyunu için çocuklara 3 ay boyunca drama eğitimi veren Tanülkü ve ekibi, 6 aylık bir tiyatro eğitiminin ardından ilk perdeyi 9 Mayıs’ta açacaklar.

İspanyol yazar Fernando Arrabal’ın kaleme aldığı ‘Cephede Piknik’ oyununu 11 Mayıs’ta galası Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘Başken Tiyatroları’ Büyük Salonunda gerçekleşecek.

Cephede Piknik;

İspanyol Yazar Fernando Arrabal’ın savaşın anlamsızlığı üzerine yazmış olduğu bir oyundur. Oyunda komik öğeler ile dramatik ögeler iç içe geçmiştir. Cephede Piknik yaparak çocuklarını ziyarete gelen bir aile bir yandan oyundaki mizahın temelini oluştursada, cepheye atılan gerçek bomba ve uçak sesleri dramatik olanı beslerken ve oyun kara mizaha dönüşür.

Oyun çocuk oyuncuların dünyasına uyarlanmıştır. Oyun, kendi oyun dünyalarından kopartılarak zorla savaşa getirilmiş, ne yapacaklarından dahi haberdar olmadan “savaşmayı bir ebelemece gibi gören çocukların gözünden anlatılmaktadır. Çünkü artık her yaştan, her ırktan, her ülkeden insanı içine katabilecek kadar gözü dönmüştür savaşın. Sele kapılmış gibi her karşısına geleni önüne katar, yıkıma sürükler. En masumları, çocukları bile..

Künye:

Proje Koordinatörü: Tuğba AYDIN

Genel Sanat Yönetmeni: Turgay TANÜLKÜ

Yönetmen: Ali SAĞ

Yönetmen Yardımcıları: Burçin TARHAN, Yıldız GÜLMEZ

Oyuncular: Serhat POLAT, Sinem TALUN, Azra TANER, Hayriye Güngör, Eylül TOMBAK, Özge AKBABA,Toprak NAZ AKÇAT, Balın Su TAPUR, Beritan ÇETİN, Elif Asmin KOYUN, Esila KENDİR, Nazlı YILDIRIM