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Üsküdar Drama ve Oyuncu Atölyesi açıldı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Üsküdar Drama ve Oyuncu Atölyesi açıldı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:59
6 Okunma
Üsküdar Drama ve Oyuncu Atölyesi açıldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hayat ve öğrenme federasyonu istanbul temsilciliği olarak Tam medya tarafından Televizyon ve sinema sektörüne yeni oyuncular kazandırmak üzere ustalar tarafından drama ve oyunculuk ve beden dili eğitimleri verilecek olan oyuncu atölyesi hizmete girdi. Atölyede Ferdi Altuner, Ebru Çömlekçi, Tolga Öz, Kasım Uçkan, gibi tanıdığımız isimler var. Zaman zaman sektörde başarılarını ıspatlamış ünlü isimler tarafından da WorkShop’lar düzenleyeceklerini anlatan Tan Medya’nın danışmanı Taner Adıgüzel biz burada butik anlamda az sayıda kaliteli öğrenci yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu yetiştirdiğimiz öğrencileri hem kendi projelerimizde hem de sektördeki projelerde yer alabilmeleri için gerekli çalışmaları yapacağız dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DramaOyuncu AtölyesiÜsküdar
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