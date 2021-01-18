ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Bir annenin lise yıllarından bu güne kadar kurduğu hayalin ürünü olan Unutulmaya Yüz Tutan ‘100 Türk Büyüğü’ adlı kitabın amacı; geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza, şanlı tarihimizi öykülerle anlatmak...

Unutulmaya Yüz Tutan ‘100 Türk Büyüğü’ kitabı, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza, şanlı tarihimizi öykülerle anlatıyor.

Behiye Yılmaz Hasan Halakaçayır

Bu doğrultuda Türk büyüklerimizin hayatını öykülendirirerek ecdadımıza olan minnet borcumuzu, bir nebze de olsa ödeyebilmek amacıyla kitabı hazırlayan Behiye Yılmaz ve Hasan Halakaçayır, “Unutulmaya Yüz Tutan 100 Türk Büyüğü” kitabıyla ilgili şunları söylediler:

“İstedik ki Şanlı bayrağımızı emanet edeceğimiz Türk gençliği, atalarının neler yapıp da üzerinde yaşadıkları bu aziz toprakların neler uğruna kazanıldığını unutmasınlar. Bu hedef doğrultusunda farklı ülkelerden ve Türkiye’den 80 yazar bir araya gelerek bu antolijiyi oluşturdular. Azerbaycan, Doğu Türkistan, Irak, Kırgızistan, Kırım ile Özbekistan'dan ve Türkiyemiz'den yüreği bayrak ve vatan sevgisiyle çarpan tüm yazarlarımıza sonsuz teşekkürler.”

Sevil Abbasova Atilla: Sohbetine doyamadım

Sevil Abbasova Atilla (Erivan), Avanqard Medeniyet Portalı’ndaki yazısında, “Unutulmaya Yüz Tutan 100 Türk Büyüğü” kitabı, bir annenin lise yıllarından günümüze kurduğu hayalinin ürünüdür. Bu anne, Finlandiya'nın 100. yıl dönümünde 2017 yılında İstanbul'da tanıştığım ebru ustası Behiye Yılmaz'dı.” dedi.

Atilla, “Törene katıldığım Sakıp Sabancı Müzesi'nde değerli gazeteci Mustafa Kemal Sallı ile görüşüp ayrıldıktan sonra Behiye Hanım'ı evine davet etti. Gece geç saatlere kadar sohbetine doyamadım. O sırada Yüz Türkiye Grand Prix kitabı hakkında konuştu ve hayalinin gerçekleşeceği anı dört gözle beklediğini söyledi. Behiye Yılmaz o dönem ruhani bir insandı. Yetenekli genç yazar Hasan Halakaçayır'dan da bahsetti ve telefonda tanıştık. Böylece bir gecede temiz ve büyük yürekli iki kişiyle tanıştım” diye konuştu.

Sevil Abbasova Atilla, Kitabın yayınlanmasında Behiye Yılmaz ile büyük bir titizlikle çalışmaya başlayan Avşar Türklerinden Hasan Halakaçayır, daha sonra Ankara'da tanıştığımız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı BULTÜRK Ankara temsilcisi İsmail Cingöz tarafından bizlere tanıtıldı. Avşar Türklerinden olduğunu bildiğimiz Sayın İsmail Cingöz'ün de 100 Türk Grand Slam kitabının yayınlanmasında büyük katkı sağladığını ve kitap hakkında bilgi göndererek sayısız insanı cesaretlendirdiğini biliyoruz. İsmail Cingöz, Türk Dünyasının çeşitli illerinden haberler ve analitik makaleler yazan çok değerli bir gazeteci ve saf bir insan. Cingöz'ün Azerbaycan'a karşı da büyük bir duyarlılığı ve sevgisi var. Karabağ savaşının başladığı günden itibaren Karabağ'da yaşananları gözlemleyerek çok sayıda analitik makalenin yanı sıra radyo ve televizyon programlarına katıldı.” dedi.

Mustafa Kemal Sallı ve İsmail Cingöz,

Türk Dünyası'nda en yüksek ödülleri aldılar

Mustafa Kemal Sallı

Sevil Abbasova Atilla, “Türkiye'de 2004 yılından beri tanıdığım iki değerli gazeteci Mustafa Kemal Sallı ve İsmail Cingöz, Azerbaycan'daki basın ve yayın otoritelerinden teşekkür belgesi almadılar. Bu değerli kişilerin her ikisi de Türk Dünyası'nda tanınmış ve en yüksek ödülleri almışlardır. Mustafa Kemal Sallı geçen yıl; Dilde, düşüncede, işte, birlik ideolojisinin fikirlerinin babası olan ‘Gaspıralı İsmail Bey’ ödülüne layık görüldü. İyi tanıdığım her iki değerli gazeteci de Türk Dünyası için sağladıkları kültürel hizmetlerden beklentisi olmayan insanlar.” dedi.

İsmail Cingöz

Sevil Abbasova Atilla (Erivan), Avanqard Medeniyet Portalı’ndaki yazısı şöyle:

“Değerli hocalarımız Behiye Yılmaz ve Hasan Halakaçayır'ın hazırladığı bu 3 ciltlik tarihi öykünün antolojisinde 80 yazarın hikayesi yer alıyor. Türk Dünyasının çeşitli yerlerinden kalem insanlarının katıldığı bu güzel antolojide, Azerbaycan Türklerinden 3 yazar - Doç. Dr. Shelale Ana Hümmetli, Melahet Babayeva ve Ramidin'in de hikayeleri var.

"Unutulmaz Yüz Türk Büyükleri - Tarihi Hikaye Antolojisi" başlığıyla hazırlanan 3 ciltlik bu hikâye kitabının tüm gelirleri şehit ve gazi ailelerine verilmek üzere vakıf veya vakıflara aktarılacak. 2020 Ankara Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ve tüm gelirini Gazi'ye ve şehitlere bağışlayan Behiye Yılmaz ve Hasan Halakaçayır'a teşekkür ederiz.

Behiye Yılmaz ve Hasan Halakaçayır, geliri şehit ailelerine verilecek kitabı tek bir liraya bile dokunmadan yaptı. Hasan Halakaçayır ve Behiye Yılmaz insan olmanın ve yardım etmenin adresleri.”