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Ünü Duayen HALDUN DORMEN önderliğinde açılan DORMEN AKADEMİ geleceğin Tiyatro sanatçılarını yetiştiriyor!

Ünlü tiyatrocu Haldun Dormen’in önderliğinde açılan “Dormen Akademi” geleceğin tiyatrocularına çok özel bir eğitim vermek üzere çalışıyor.

Ünü Duayen HALDUN DORMEN önderliğinde açılan DORMEN AKADEMİ geleceğin Tiyatro sanatçılarını yetiştiriyor!

Ünlü tiyatrocu Haldun Dormen’in önderliğinde açılan “Dormen Akademi” geleceğin tiyatrocularına çok özel bir eğitim vermek üzere çalışıyor.

05 Aralık 2019 Perşembe 17:19
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Ünü Duayen HALDUN DORMEN önderliğinde açılan DORMEN AKADEMİ geleceğin Tiyatro sanatçılarını yetiştiriyor!

 2019-2020 eğitim yılında açılan ve konservatuar eğitim programını çok kapsamlı olarak uygulayan akademi, geleneksel oyunculuk yöntemlerini sıkıştırılmış bir konservatuar eğitimi olarak veriyor. Yeni nesil bir eğitim anlayışının ilk örneğini veren DORMEN AKADEMİ dev kadrosu ile hizmette.    

Kuruculuğunun tanınmış oyuncu Hüseyin Gülhuy’un yaptığı oyunculuk bölümünde Haldun Dormen, Göksel Kortay, Serpil Günseli, Emre Basalak, Ekin Tekelioğlu, Burak Davutoğlu,   yönetiminde hızlandırılmış  bir konservatuar eğitimi alacak öğrenciler, bu eğitim sonrasındaki mezuniyetin ardından, büyük ustalar ve başarılı eğitmenlerle birlikte seçici kurulun da dahil olduğu bir değerlendirmeyle tabi tutulacaklar. Bu özel seçmelerde başarılı olan oyuncular “DORMEN AKADEMİ” çatısı altında kurulan özel tiyatroda ünlü duayen Haldun Dormen’in sahneye koyacağı özel oyunlar  içinde yer alma fırsatı bulacaklar. Bünyesinde Müzikal Tiyatro Atölyesi de yapan Dormen Akademi Kadıköy Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde hizmet veriyor.

Dormen Akademi Kurucusu ve Haldun Dormen’in öğrencisi Hüseyin Gülhuy yaptığı açıklamada “ Haldun Dormen ismi benim için çok değerli. Eski öğrencilerinden biri olarak ünlü duayenin bu kıymetli ismi bana emanet etmesinden büyük gurur duyuyorum. Haldun Dormen“DORMEN AKADEMİ” nin onursal başkanı ve bizim her zaman en büyük öğretmenimizdir. Onun izinde gelenekseli modern ile birleştirerek yeni nesil bir eğitim anlayışı ile geleceğin tiyatrocularını yetiştireceğimize inanıyorum “ dedi.

www.dormenakademi.com

@dormenakedemi 

Bilgi ve İletişim

İntersis Ajans

Demet Aydın

0532 246 17 96

[email protected]

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Anahtar Kelimeler:
TiyatroTiyatrocuHaldun DormenDormen AkademiEğitimKadıköy
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