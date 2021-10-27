Ünlüler çocuklarıyla izledi

DİNÇER KARACALAR



TRT Çocuk’ta yayınlanan “İstanbul Muhafızları” çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdede. Serinin ilk filmi 2018’de vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Yeni yapım “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” ise 29 Ekim’de çocuklarla bulaşacak.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Yapımcılığını Medyavizyon ile Neher Prodüksiyon’un birlikte üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı’nın yaptığı “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” filminin galası, 26 Ekim Salı akşamı Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Yoğun ilgi gören gecenin davetlileri arasında çok sayıda ünlü isim de vardı.

MİNİKLERİN SİNEMA KEYFİ

Seçkin Piriler, Nur Gümüşdoğrayan, Çetin Altay ile Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, filmi çocuklarıyla birlikte izledi. Hayranı oldukları çizgi karakterlerin heyecan yüklü maceralarına bu kez dev sinema perdesinde tanık olan minikler, onlarla birlikte hem zamanda yolculuk yaptı hem de unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

SEÇKİN PİRİLER: SINGLE ÇIKARACAĞIM

Gösterim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçkin Piriler, “İstanbul Muhafızları”nı çok seven çocukları Hakan ve Volkan’ın filmi izlerken de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. “Çok güzel bir animasyon olmuş, ben de oğullarımla beraber keyifle izledim” diyen Piriler, yeni projeleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Yakın zamanda bir single çıkaracağım. Şimdilerde şarkı arayışındayım. İçime sinen bir beste bulduğumda yeniden stüdyoya gireceğim.”

CUMA VİZYONDA

Minik sinemaseverlerin heyecanla beklediği “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona girecek. Yapım, 1920 yılına ışınlanarak tarihin akışını değiştirmeyi planlayan Gürgen ile Azmi’yi durdurmaya çalışan İstanbul Muhafızları’nın maceralarını beyazperdeye taşıyacak. Hikayesi Hüseyin Sorgun’a, senaryosu Gökhan Karagülle’ye ait filmin seslendirme kadrosunda Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas, Nihan Omuz, Ali İhsan Bozdemir, Bartu Kerem Yüksel ve Ufuk Yüksel bulunuyor. Müziklerde ise Behzad Motallebi, Gökçe Kuran ve Taner Tınaz’ın imzası var.