ÜNLÜ YAZARDAN 3. KİTAB

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Algı yönetimi ve ikna taktikleri üzerinde ihtisas yapan uzman eğitmen, koç ve yazar Aydın Serdar Kuru 3. Kitabını çıkarttı ve kitapevleri raflarında yerini aldı. Bu kitap zihin tetikçileri adlı kitabının serisi olup hayatımızı çevreleyen propagandayı ele almakta. Sadece siyaset olarak düşünmeyi bırakıp kendi hayatımızdan kesitler bularak kendimizi yenileyebileceğimiz bu kitabın adı “ PROPAGANDA VE ALGI YÖNETİMİ”

İlk kitaplarının basın lansmanına TAMER KARADAĞLI, BURAK HAKKI, BERK ATAN, EMEL YILDIRIM BİLGE AYDOĞMUŞ, TALİP DEMİR katılmış olup bu sene Pandemi sebebi ile online imza günü planlamaktadır. Aydın Serdar Kuru ayrıca bir eğitici youtuber yani kendi sayfasında binlerce insana her gün bilgilendirici videolar çekerek izleyicilerin farkındalığını açarak hayatta daha kuvvetli adımlar atmalarını sağlamakta. Sayın Kuru’nun 3. Kitabı internet ve kitapevlerinde siz değerli okuyucularını bekliyor. İyi okumalar