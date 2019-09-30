ÜNLÜ SOSYOLOG NİMET ERENLER GÜLKÖKÜ’NÜN MERAKLA BEKLENEN KİTABI “GAYANNA” RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI…

HABER: DİNÇER KARACALAR



Araştırmacı Yazar-Sosyolog Nimet Erenler Gülkökü’nün bir süredir titizlikle üzerinde çalıştığı ve heyecanla beklenen, CBN Yayınevi’nden piyasaya çıkan beşinci kitabı “GAYANNA”





Anadolu kadını duyguları güçlü bir topluluğun üyesidir. Hem törelerimiz gereği hem de içinde büyüdüğümüz kültürde yetişen kadın paylaşımcı, iyiliksever ve merhamet sahibidir. Bu güçlü duygusal yönümüz bizi özgün kılan bir değere sahiptir. Ancak en güçlü yönümüz olan duygularımız, sağlam bir bilinçle güçlendirilmediğinde en zayıf yönümüze dönüşebilme riskini taşır. Doğu halklarının bu kendine özgü manevi yapısı ile batının aklı öne alan yönünü birlikte harmanlayarak bilinçli bir kadın olmak mümkündür. İşte o zaman gerçek gücümüzü burada inşa edebiliriz. Kadının duyguları onun koruyucu, kollayıcı, geliştiren, sevgisini yansıttığı ve yaşattığı en güçlü yönüdür. İşte bu nedenle kadının potansiyel gücü olan duygularını farkındalıkla yönetmesi, bilinçli olmasıyla çok ilişkilidir. Ayrıca kadının birçok alanda kendisini iyi tanıması, duyguları ve bilinçli düşünceleri ile aklını işletmesi, karşılaştığı sorunları sahip olduğu potansiyel gücüyle nasıl dönüştürebileceğinin farkındalığını oluşturması gerekir. Toplumun iyileşebilmesi için kadın bilinci, evrensel bir bilince taşınmalıdır.



Ve kadın bilincini çok başarılı bir şekilde anlatan “GAYANNA”nın bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürülmesi amaçlanıyor. “Eğer gücünü nefretinden değil de sevginden alırsan, her şey seninle büyür…”



-GAYANNA-



Kitap içeriği:

Gerçek mutluluk, maddi varlığınızla değerler ölçeklerinizi buluşturmaktır. Yaşamda yüklendiğimiz ve doğru bildiğimiz yanlışlar içindeyiz. Bilmeden bu yanlışları yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki kavgaların sebepleri de yine bu yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Kitap içerik olarak kadın bilincini ele alıyor. Kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceklerinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. “Her kadının içinde bir erkek her erkeğin içinde bir kadın gizlidir.” Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Kitabın içeriğinde kadın ve erkek arasında yaşanan ve yakın bir süreci içine alan çatışmaların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı bilimsel ve bilgisel yöntemler ışığında ele alıyorum.



HAKKINDA:

Sosyolog, Zen Eğitmeni ve Aile Danışmanı Nimet Erenler Gülkökü, batı bilimiyle mistik felsefeyi harmanlayan bir yazardır. Doğu kökenli bir ailede büyüyen yazar, o yıllarda üniversiteyi kazandığı halde kız çocuğu olması nedeniyle ailesi tarafından üniversiteye gönderilmemiş ve bu hayali bir ukde olarak içinde kalmıştır. Ancak bu hayalinden hiç vazgeçmeyen yazar, dört kitabını yayınladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kazanmış ve 2018 yılında Yüksek Onur derecesiyle mezun olmuştur. Yine İstanbul Üniversitesi bünyesinde (SEM) Aile Danışmanlığı Eğitimi ve 2014 yılında ise; “Kişilik Psikolojisi Eğitimi” AAHEA kurumundan almıştır. 2002 yılında “Bir Zen Ustası”yla karşılaşması sonucu ise Uzak Doğu mistik felsefesiyle tanışan yazar, ilk eğitimini daha küçük yaşlardayken Şaman geleneklere sahip babaannesinden aldığını belirtiyor. Yaşamı hep sorgulayan ve onu bir okul olarak gören Gülkökü, bir Zen Eğitmeni olarak 12 yıldır yaptığı face-to-face çalışmalarla hem kendini bilme yolunda öğrendiklerini aktarıyor hem de öğretirken öğrenmeye devam ediyor.

Yazar, Kur’an-ı Kerim’in Apocrypha’sı ve İnsanlığın Apocrypha’sı adlı kitapları ile dinler tarihine; Bilinçteki Sıçramalar ile rüyalar ve bilinç üzerine, Küllerinden Doğma -Arayış ve Uyanış ile iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkarıyor. “Kadın ilk eğitmendir” diyen Gülkökü, beşinci kitabı GAYANNA’yı kadın bilinci üzerine yazmıştır. Ayrıca kitapları yurtdışındaki okuyucular için İngilizceye çevrilmiştir. Sosyoloji, felsefe, arkaik dönem tarihi, güzel sanatlar, edebiyat, felsefe, psikoloji, medeniyetler, sanat tarihi, sembolizm ve teoloji gibi insana dokunan pek çok alanda araştırmalarına devam eden Nimet Erenler Gülkökü’nün makaleleri iki yıl boyunca İndigo dergisinde yayınlanmıştır. Aralık 2018 tarihinden itibaren Pozitif Dergisi’nde yazmaktadır.