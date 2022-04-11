Ünlü Senarist ve Yönetmen Burak Akan’dan Define Filmi

Haber: Aziz Karataş



Uzun süredir tarihi yerleri gezen ve bazı arkeolojik çalışmalarda bulunan Burak Akan, İndianaJones tadında bir film tasarladıklarını belirtti.

Film hakkında bazı ipuçları veren Akan, “Yaklaşık iki yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bilecik, Bolu, Düzce başta olmak üzere birçok il ve tarihi yerde hem keşiflerde bulundum, hem de bazı arkeolojik kazılara gönüllü katıldım. Gözlemlerimi güzel bir macera filmiyle izleyicilere aktarmaya hazırlanıyorum. Oldukça heyecanlıyım, çok güzel bir proje olacak” dedi.