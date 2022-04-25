Ünlü Oyuncu Meral Konrat Film-San Vakfı'na Başkan Yardımcısı Oldu

Haber: KIVANÇ TERZİOĞLU

Sinema Dizi Oyuncusu Meral Konrat Film-San Vakfı'nın geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulunda Başkan Yardımcısı oldu. 2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Sanatçı büyük projelerle geliyorum dedi.

Film-San Vakfı'nın Şeref üyesi olmaktan onur duyduğunu ve büyük bir özveriyle sanatçılarımız adına çalışmaktan çok keyif alacağını belirtti. Yakında Tmb Tv'de Meral Konrat ile Geçmişe Yolculuk programının çekimlerine başlayan Ünlü Oyuncu Türk Sineması'nın, Yeşilçam'ın ve Türk Dünyasının ünlü duayenlerini ağırlayacak. Aynı zamanda Azerbaycan'dada yakınen tanınan Meral Konrat Azerbaycan halkının sevenleriylede böylece buluşmuş olacak.