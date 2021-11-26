ÜNLÜ OYUNCU ALİ DÜŞENKALKAR 11. BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF FESTİVALİNE KONUK OLDU 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Dizi ve sinemanın ünlü oyuncusu Ali Düşenkalkar 11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ne konuk oldu.

Bufsad Başkanı Serpil Savaş’ın ‘Halden Hale-An Meselesi’ adlı sergi ve gösterisinde yer alan Düşenkalkar festivalin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmakta olan Ali Düşenkalkar, kurucuları Can Gürzap ve Arsen Gürzap olan “Dialog Anlatım ve İletişim”de Diksiyon, Fonetik, Drama ve Konuşma dersleri vermektedir.