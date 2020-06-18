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Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn, 103 yaşında hayatını kaybetti. Lynn, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’ye umut olmuş ve şarkılarıyla insanları bir araya getirmişti.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:51
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Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti

İngiltere’nin en çok sevilen sanatçılarından Vera Lynn, 103 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “İngiltere'nin en çok sevilen şovmenlerinden birinin hayata veda ettiğini duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Vera Lynn’in ses verdiği “We’ll Meet Again” (Tekrar Görüşeceğiz) adlı şarkısı İkinci Dünya Savaşı’nda İngiliz askerlerinin adeta ‘marşı’ haline gelmişti.

BORIS JOHNSON’DAN TAZİYE MESAJI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ünlü sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dame Vera Lynn’in cazibesi ve büyülü sesi en karanlık saatlerde ülkemizi büyülemiş ve yükseltmiştir. Sesi gelecek nesillerin kalbini kazanmak için yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ünlü İngiliz Sanatçı Vera LynnIkinci Dünya Savaşıİngiltere
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