Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü

İSTANBUL- Afganistan, Pakistan gibi iç savaş olan bölgelerde habercilik yapan deneyimli ve korkusuz bir haberci. Ve aynı zamanda enerji, ruh ve fizik bedende yirmi yıldır çalışmalar yapan bir şifacı, eğitimci. Yaptığı özel röportajlarla sadece Türk basınında değil dünya basınında da adından sık sık bahsettiren Ayşegül Ekinci aralarında Russell Crowe, Angelina Jolie, Daniel Craig, Samuel Jackson, Rihanna, Prof Stephen Hawking, Obama, Tony Blair, Denzel Washington, Anthony Hopkins, Michael Douglas gibi bir çok dünya yüzüyle hem arkadaş olan hem de bire bir röportajlar yapan bir isim.

"Türkiye’nin Oprah Winfrey’i şimdi yazar olarak dünyaya açıldı"

Türk basınını uzun yıllardır yurt dışında başarıyla temsil eden ödüllü gazeteci Ayşegül Ekinci, ilk kitabı Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var: Son Yok ile gazeteci, televizyon habercisi ünvanlarının yanına şimdi de dünya yazarlığını ekledi.

Haberciliğinin yanı sıra savaş muhabirliği de yapan Ayşegül Ekinci, şimdi seriye dönen kitabı için pandemi öncesi tam 3 yıldır keşiş gibi dünyayı dolaşarak doğum, ölüm ve varoluşu araştırdı. Ayşegül Ekinci’yi bu yolculuğa sürükleyen, cerrah olan ağabeyi Dr Hüseyin Ekinci’nin ani vefatıydı. Bir gün iki hastasını ameliyat ettikten sonra fenalaşan doktor ağabey komaya girmiş, sonra da vefat etmişti. Ağabeyinin vefatının ardından büyük bir acı yaşayan ünlü gazeteci yaşadığı yas sürecini dünyaca ünlü eğitmenlerden aldığı eğitimlerle şifalandırırken başkalarına da rehberlik etmek istedi.

“Cerrah olan ağabeyim Dr Hüseyin Ekinci ve ben, çok yoğun bir çalışma ortamındaydık. İkimiz de kariyer odaklı yaşıyorduk. İnsan hayatına dokunmayı seviyorduk. Ama, hayat hep varmış gibi yaşamışız. Çok istememize rağmen, hayat koşturması içinde birlikte vakit geçiremezdik. Hep bir telaş vardı. Ağabeyimin ani vefatından sonra hayatın anlamı bu mu? diye sorgulamaya başladım. Büyük bir acı içindeydim. Travma yaşıyormuşum, sonradan öğrendim. Bu noktada başka insanlara rehberlik etmek için onlara ilham vermek için yollara düştüm” diyen gazeteciye dünyadan destek yağarken, ünlü davranış bilimci Dr John Demartini, Ayşegül Ekinci’nin yazarlığına övgüler yağdırdı.

"Fevkalade gazeteci Ayşegül Ekinci yüzyılın dahi isimlerini evrensel bir projede buluşturdu"

Barack Obama, Denzel Washington, Angelina Jolie, Russell Crowe, Anthony Hopkins, Donald Trump gibi isimlerin mentorluğunu yapan tanınmış davranış bilim uzmanı ve yazar Dr John Demartini, Türk gazeteci Ayşegül Ekinci’yi, ünlü röportajcı ve spiritüel eğitmen Amerikalı Oprah Winfrey’e benzetti.

“Fevkalede bir gazeteci olan Ayşegül Ekinci, bir dış haberci ve savaş muhabiri olarak sayısız haber ve röportaj yaptı. Dünyada böyle çok az gazeteci var. Onunla tanıştığımızda bir savaş muhabiri olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım. Tanıdığım bir savaş muhabiri yoktu. Özellikle, bir kadın savaş muhabiriyle ilk defa tanışıyordum. Sonrasında, röportaj yaptığı sayısız dünya yüzü olduğunu öğrenince tıpkı Oprah Winfrey gibi diye düşümdüm. Ayşegül’de, Oprah gibi dünyada ulaşılması zor olan ve ses getiren röportajlar yapıyor. Mesela, Prof Stephen Hawking, Julian Assange , Tony Blair, Russell Crowe...

Ayşegül aynı zamanda kişisel gelişim ve farkındalık konusunda bir çok eğitim almış bir eğitmen. Benimle de Çığır Açan Tecrübe ( The Breakthrough Method) ve Mucizeler Kursu ( The Miracles Course) için çalışıp, eğitim aldı. Bütün bu eğitim ve bilgeliği toplumsal bilinci uyandırmak için dünya çapında bir projede toplaması gerçekten çok değerli “ diyen Dr John Demartini, ünlü gazetecinin yazı diline de övgü yağdırdı.

"Ekinci’nin büyük ustalığına hayran olmamak mümkün değil"

Ünlü Türk habercinin dünya okuyucusuna mesaj vermek için hayatının son üç yılını yollarda geçirmesine, “ Çok büyük misyon. Ayşegül’ün bu misyonuna hayran olmamak mümkün değil” yorumunu yapan dünyaca ünlü kitapların yazarı Dr John Demartini, Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var kitap serisinin tanık olduğu en güçlü kişisel gelişim kitap serisi olduğuna dikkat çekti.



"John Demartini’den Büyük Övgü"



“TOPLUM BİLİNCİ UYANDIRMA PROJESİ”

Doğum ve ölüm ekseninde araştırmalar yapan ve derin analizlerle kendi hayatını anlatan Ayşegül Ekinci, dünyadan övgüler toplayan bu kitap serisi sayesinde savaş muhabiri ve gazeteci kimliklerinin yanına “uluslararası yazarlığı” da ekledi. Ekinci’ye bu süreçte en büyük destek ise “ünlülerin mentoru” olarak bilinen ve “Secret” (Sır) kitabını dünyaya tanıtan yazar-insan davranış uzmanı Dr. John Demartini’den geldi. Dr. John Demartini, Ekinci’nin kitaplarına ve yazarlığına övgüler yağdırdı: “Fevkalade bir gazeteci olan ve dünyaca ünlü isimlerle sayısız röportajlar yapan Ayşegül Ekinci, şimdi ilk kez kendi hayatını anlatıyor. Bugüne kadar gördüğüm en ilham verici toplum bilinci uyandırma projesi.”

"Profesör Stephen Hawking'den büyük bilgi almıştı"

ALS hastası ünlü bilim adamı Profesör Stephen Hawking ile Cambridge Üniversitesi’nde, Hawking’e ait özel çalışma odasında yaptığı röportaj, bilim adamının Tanrı’nın varlığıyla ilgili yaklaşımına önemli bir açıklama getirmiştir. Sadece Hollywood ve dünya yüzleri ile yaptığı özel röportaj ve haberlerle değil sıcak bölgelerde yaptığı haber ve araştırma dosyalarıyla da tanınmaktadır.

Pakistan eski Başbakanı ve PPP’nin lideri Benazir Butto’nun sürgün dönüşü gittiği Pakistan’da, aylarca kalarak bir döneme tanıklık eden Ayşegül Ekinci, Pakistan ve Afganistan’da, 11 Eylül saldırılarından sonra basına kapılarını kapatan medreselere ve özellikle Afganistan sınırındaki Akottak Khattak Medresesi’ne ekibiyle birlikte girerek yaptığı çarpıcı dosyalarla, TGC ( Türkiye Gazeteciler Derneği) tarafından ödüle layık görülmüştür.

ELİF HAYVALI