Ünlü besteci Sadettin Kaynak’ın trajik hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Senaryosunu ünlü aktör Altan Akışık’ın kaleme aldığı, yapımcılığını deneyimli sinemacı Atilla Gökbörü’nün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Albatrosun Yolculuğu filmiyle tanınan ünlü romancı Cengis Asiltürk’ün oturduğu, genel koordinatörlüğünü ise Prof. Dr. Suat Gezgin’in yaptığı SADETTİN/ Mûsiki Dehâsı Hâfız adlı film, Sadettin Kaynak’ın 1952 yılında, henüz 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor.

BU ROLÜ OYNAMAYI TARİHİ BİR GÖREV BİLİYORUM

Senaryosunu Altan Akışık’ın kaleme aldığı filmde Sadettin Kaynak rolünü de Akışık üstleniyor. Kaynak’a fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken Akışık, eserleriyle dehâ seviyesine ulaşmış, Klasik Türk Müziği’nin önemli ismini canlandırmanın kendine özel bir heyecan verdiğini söyledi. Sadettin Kaynak’ın hayat boyu çok fazla çalışmış olmasına vurgu yapan Akışık, “Bu sefer, nevi şahsına münhasır (özel) bir kişiliği canlandırmanın heyecanı içindeyim” dedi.

Kaynak’ın bir yandan güfte ve beste çalışmaları, bir yandan imam yardımcılığı ve sonra da Yavuz Sultan Selim ve Sultanahmet camilerinde baş imamlık yaptığını belirten Akışık, bu rolü oynamayı adeta tarihi bir görev bildiğini vurguladı.

Senaryo üzerinde yıllardır çalıştığını belirten Akışık, canlandıracağı Sadettin Kaynak’ın insanüstü gayretle çalışmaktan dolayı vücudunun erken sayılabilecek bir yaşta yıprandığını; bu nedenle, filmin hayli uzun bölümlerinde “felçli” bir karakteri canlandıracağını söyledi.

SANATÇILARA BENZEYEN KİŞİLERİN BULUNMASI İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENECEK

Sadettin Kaynak’ın yaşamı boyunca 850 kadar müzik bestelemesine ve çalışkanlığına karşın yoksulluk içinde yaşamasının anlatıldığı filmde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Deniz Kızı Eftelya, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Alâeddin Yavaşça ve Selahattin Pınar gibi önemli isimler de karşımıza çıkıyor. Yapımcı Atilla Gökbörü, bu nadide sanatçıların benzerlerinin bulunabilmesi için, yarışma ve kampanyalar düzenlemeye hazırlandığını belirtti.