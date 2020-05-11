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Üniversite bahar şenliğini ‘online’ yapacak

Koronavirüs salgını sürecinde öğrencilere uzaktan eğitim veren Maltepe Üniversitesi, her yıl final sınavları öncesi düzenlenen Geleneksel Bahar Festivali’ni bu yıl online yapacağını duyurdu. Kampus Fest10line adı verilen ve iki gün sürecek festivalde Oğuzhan Koç ve Simge canlı yayında öğrencilerle bir araya gelerek konser verecek.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:56
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Üniversite bahar şenliğini ‘online’ yapacak

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime uzaktan devam ederken kültürel etkinlikleri de ihmal etmediklerini açıkladı. Her yıl final sınavları öncesi geleneksel hale getirilen bahar şenliği bu yıl online olarak gerçekleştirilecek.


Kampus Fest10line adı verilen ve iki gün sürecek festivalde kişisel gelişim programları ve konserler yer alacak. Ünlü sanatçılar Oğuzhan Koç ve Simge öğrenciler için canlı yayında konser verecek. Konserler, üniversitenin instagram ve youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. 


ETKİNLİKLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR


Türkiye’nin en büyük kampüslerinden birine sahip olan üniversitelerinde bulunan açık hava sahnesinde yıllardır festivaller, bahar şenlikleri, konserler düzenlediklerini söyleyen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, bu yıl da geleneği bozmayacaklarını ifade etti.


 Salgın dönemi koşullarında da öğrencilerine moral vermek için hazır olduklarını belirten Prof. Dr. Çotuksöken, “Üniversitemizin hem akademik hem de kültürel etkinlikler anlamında teknik donanımı üst seviyede. Derslerin dışında tüm etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Müfredat dışı eğitimi de önemsiyoruz. Bugüne kadar yüze yakın çevrimiçi kültürel etkinlik yaptık. Bu etkinlikler her gün birkaç tane olmak üzere sürüyor. Öğrencilerimizle, özellikle de Öğrenci Konseyi ile omuz omuza çalışıyoruz” diye konuştu.


Festival kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30’da Oğuzhan Koç, 12 Mayıs Salı günü ise Simge saat 21.30'da üniversitenin resmi hesaplarından yayınlanacak konserleriyle öğrencilerle buluşacak. Festival sürecince yapılan tüm etkinlikler de sosyal medya hesaplarından düzenli olarak kesintisiz yayınlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıBahar şenliğiOnline
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