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“UNIQUE” Sergisi –Galerie D’Art La Visione 

14 Eylül 2021 Salı 16:27
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“UNIQUE” Sergisi –Galerie D’Art La Visione 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerie D’Art La Visione, 10 Eylül – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Unique” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi kurallara uyum sağlayan sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Emir Polat, Ayşin Yazıcı, Berfin Taş, Betül Saygılı, Beyza Akman, Candan Topçu, Derya Hunalp, Eda Yılmaz, Elvira Nalbat, Engin Taviloğlu, Eda Bölükbaşı, Esra Luta, Fatma Argun, Gülnur Yoleri, Hatice Macun, Kemal Klica, Merve Karakoca, Sema Dinç, Serhat Korkut, Tuba Demetrıou, Utku Akarı

“Unique” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 19 Eylül 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

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