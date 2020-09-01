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UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Güvercinada Kalesi'ni yazın yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

01 Eylül 2020 Salı 09:49
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UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi

AYDINKuşadası'nın en önemli tarihi yapılarından Güvercinada Kalesi, tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kuşadası'na turistik amaçlı gelen misafirler, hafta sonu ilçenin simgesi konumundaki Güvercianada Kalesi'ne akın etti. Tarihi kaleyi gezen ziyaretçiler, kalenin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Kuşadası Belediyesi'nin girişimiyle mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Güvercinada Kalesi'ni, haziran- ağustos döneminde yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. İlçenin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale, Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türlerinden 'Tülüşah' çiçeğini koruma alanını da barındırıyor. Yine Güvercinada Kalesi'nde oluşturulan ayrı bölümde 14,5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti sergileniyor.

Tatilini geçirmek için İstanbul'dan Kuşadası'na geldiğini belirten, elektrik teknisyeni Turgut Tekşen (31), "Güvercinada Kalesi tarihi dokusuyla gerçekten çok büyüleyici bir kale. Buraya geldiğimde ilk görmem gereken yerlerden birisi olduğunu söylemişlerdi. Tatil için Kuşadası'nda bulunan herkesin en az 1 defa Güvercinada Kalesi'ni görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güvercinada KalesiYoğun IlgiUNESCO ListesiAydınKuşadası
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