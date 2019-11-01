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UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi

Kırşehir Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Kırşehir Belediyesi'nce 'müzik' alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olunması için yapılan başvuru, olumlu sonuçlandı. Kırşehir, Türkiye'den 'müzik' alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan ilk şehir oldu.

UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi

Kırşehir Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Kırşehir Belediyesi'nce 'müzik' alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olunması için yapılan başvuru, olumlu sonuçlandı. Kırşehir, Türkiye'den 'müzik' alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan ilk şehir oldu.

01 Kasım 2019 Cuma 11:59
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UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi

KIRŞEHİR - Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliği iş birliği ile Kırşehir Belediyesi tarafından, 4 Nisan'da ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çağrısına, 'müzik' alanında başvuru yapıldı. Başvuru sürecinin koordinasyonunu üstlenen Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanları, proje hazırlama sırasında ilgili kurumların katılımıyla çalıştay düzenledi. Çalıştayda, kurumların yetkililerinin fikirleri de alınarak, başvuru formu oluşturuldu. Proje başvuru formunda, Kırşehir'in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu ile 'Abdallık' ve 'Bozlak' geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları vurgulandı. 30 Ekim'de açıklanan başvuru sonuçlarına göre, Türkiye'den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan 2 ilden 1'i, Kırşehir oldu. Afyonkarahisar 'gastronomi' alanında ağa dahil olurken, Kırşehir ise 'müzik' alanında Türkiye'den ağa kabul edilen ilk şehir oldu.

DHA

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Ahiler Kalkınma AjansıKırşehir ValiliğiUNESCOKırşehir Müziğini Tescilledi
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