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UNESCO, 2021 YILINI ‘HACI BEKTAŞ VELİ YILI’ İLAN ETTİ

Hacı Bektaş Veli’nin ölümünün 750. Yılı nedeniyle ‘2021 Hacı Bektaş Veli Yılı’ ilan edildi

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:43
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UNESCO, 2021 YILINI ‘HACI BEKTAŞ VELİ YILI’ İLAN ETTİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Hacı Bektaş Veli’nin ölümünün 750. Yılı nedeniyle ‘2021 Hacı Bektaş Veli Yılı’ ilan edildi.

13. yüzyıla damgasını vuran, düşünce dünyası ve inanç önderliği bakımından örnek teşkil eden Hacı Bektaş Veli, Anadolu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada saygıyla anılıp, kendinden sonraki nesillere ışık olmayı sürdürüyor. 

Unesco verdiği kararı şöyle duyurmuştu:

‘UNESCO 40. Genel Konferansı İdari ve Mali İşler (APX) Komisyonu’nda 2020-2021 yılı için 59 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü kabul edildi. Bu kapsamda, 2020 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan,  Kazakistan,  Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’ın desteğiyle Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü; 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü; Azerbaycan,  Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı’

Önce Vatan Gazetesi

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