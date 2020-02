Underground Images afiş tasarımları İstanbul’da sergilenecek

İSTANBUL - Dünyanın en etkili sanat topluluklarından olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli tasarım okulu olarak gösterilen School of Visual Arts New York’un (SVA) efsanevi tasarımcılarının çalışmalarının yer aldığı “Underground Images Afiş Sergisi” Yeditepe Üniversitesi’nin davetiyle, 18 Şubat-8 Mart tarihleri arasında üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



SVA eğitimcilerinden, dünyaca tanınmış tasarımcı Mirko Ilić ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nde “Sağdan Sola Tasarım” başlığıyla bir konferans verecek ve Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri ile sosyal sorumluluk afişleri temalı bir workshop gerçekleştirecek. Yeditepe Üniversitesi, genç tasarımcıların, sergi ile dünyaca ünlü tasarımcılarla karşılaşma fırsatı yakalayacaklarını duyurdu.

1947’DEN BUGÜNE METRO AFİŞLERİ

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nün İstanbul’daki izleyiciyle buluşturacağı Underground Images Afiş Sergisi, 1947’den günümüze New York City metro sisteminde sergilenmek üzere SVA’da tasarlanan afişlerden bir seçki niteliğini taşıyor. Ivan Chermayeff, Milton Glaser, George Tscherny ve Mirko Ilić gibi efsanevi tasarımcılarının eserlerinin de bulunduğu 68 afişin görülebileceği serginin küratörlüğünü SVA’nın Genel Müdür Yardımcısı Anthony P. Rhodes üstleniyor. Dünya çapında 47 kez izleyiciyle buluşan sergi, Türkiye’deki tasarımcılar için de çok önemli bir karşılaşma olanağı sunuyor.



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE KONFERANS VE WORKSHOP

SVA’nın eğitimcilerinden dünyaca tanınmış tasarımcı Mirko Ilić, 2 Mart Pazartesi günü, saat 14.00’te, Yeditepe Üniversitesi’nin İnan Kıraç Konferans Salonu’nda “Sağdan Sola Tasarım (Design from Right to Left)” başlıklı bir konferans verecek. Ilić, 2-4 Mart tarihleri arasında ise Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerine yönelik “Sosyal Sorumluluk” temalı afiş tasarımı workshop'unu gerçekleştirecek.





SCHOOL OF VISUAL ARTS HAKKINDA



ABD’de sanat, tasarım ve yaratıcılık eğitiminde 70 yıldır lider konumda olan SVA, alanında seçkin eğitimci kadrosu, dinamik ders içerikleri ve eleştirel düşünmeye verdiği önemin yanı sıra inovasyon ve sosyal sorumluluk konularına öncülük ediyor. Manhattan kampüsündeki 6 bin öğrencisi ve 75 ülkedeki yaklaşık 37 bin mezunu ile SVA, aynı zamanda dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olarak biliniyor.

MİRKO ILİĆ HAKKINDA



Bosna’da doğan Mirko Ilić, Avrupa’da bulunduğu yıllarda karikatürler, illüstrasyonlar, sanat yönelimli posterler, kitaplar ve albüm kapakları hazırladıktan sonra, ABD’de Time Dergisi Uluslararası Sürüm için sanat direktörlüğü görevini üstlendi. New York Times’ın dışarıdan yazarlara açık sayfasında Sanat Direktörü olan Ilić, 1995 yılında, Mirko Ilić Corp şirketini kurdu. Çalışmalarından dolayı, Smithsonian Müzesi ve New York Modern Sanatlar Müzesi gibi kurumların koleksiyonlarına giren Ilić, aynı zamanda çok sayıda ödülün de sahibi oldu.



Mirko Ilić, Steve Heller ile birlikte, Genius Moves: 100 Icons of Graphic Design, Handwritten, The Anatomy of Design, Stop Think Go Do, Lettering Large ve Presenting Shakespeare gibi eserlerin eş yazarlığını yaptı; Milton Glaser ile birlikte, The Design Of Dissent eserine de katkıda bulundu.

Dünyanın dört bir yanındaki gösterilerin ve konferansların organizatörlüğünü ve küratörlüğünü yapan Ilić, halen New York Görsel Sanatlar Okulu’nda yüksek lisans eğitimi veriyor.