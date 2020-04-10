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Umut Yazıcı'nın "Sevda Yarları" adlı kitabı okurlarla buluştu

10 Nisan 2020 Cuma 15:14
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Umut Yazıcı'nın "Sevda Yarları" adlı kitabı okurlarla buluştu

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Umut Yazıcı’nın “Sevda Yarları” isimli kitabı geçtiğimiz kasım ayında raflarda yerini aldı. Yazar, Kerasus Yayınevi etiketiyle yayınlanan bu eserinde kadına saygı ve çocuk hakları konularına yönelmiş. Bazı gizli gerçeklikleri bir öğretmenin gözünden kaleme alan Yazıcı, kimi hayat kesitlerini de içinde barındıran eserinde Türkiye’nin dönemsel yapısını okuyuculara aktarırken toplumsal ve psikolojik travmaları da anlatmış. Umut yazıcı kitabın isim hikâyesini ise şöyle anlatıyor: “Kitap, sevgi üzerine harmanlandı ve Karadeniz kültüründe Trakyalı bir kızın aşkını anlattığı için o yüksek erişilmezliğin ardında zoru kolay kılan şeyi, sevdayı barındırdığı için bu isimde okuyucu ile buluştu.” “Sevda Yarları” ile edebiyat dünyasına ilk kez yazınsal bir eser kazandıran ve eserini “Bu kitap, çok sıcak ve samimi olarak kaleme alındı. Kitaba bizden biri olması ve hayatımızın kendisi olması yönü ile bakıldığında eserin aşkı ve duyguları reelde buluşturması yönü ile naçizane, harikulade bir yazın olduğunu söylemek isterim.” sözleriyle yorumlayan Umut Yazıcı’nın bu nadide eserle başarıya ulaşması kaçınılmaz.  


Önce Vatan Gazetesi

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