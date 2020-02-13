"Umut Adına Martı Olmak" ister misiniz?

* “Umut Adına Martı Olmak” ismi, Nazım Hikmet’in bir sözünden ortaya çıkmıştır.

“İnsan; denizin olmadığı yerde, umut adına, martı olmalı.”

Nazım Hikmet

Kitabın geliri, 52 yazarımız ve yayınevi tarafından Ömer Faruk Morkoç’un tedavisine bağışlanmıştır.

Umut Adına Martı Olan Yazarlarımız

* Yaman Arıkan * Adevviye Şeyda Karaslan * Ahsen Özgan * Alçin Fatma Akçiçek * Ayşe Güvenç * Ayşegül Yalçın * Berrin Sevilmiş Kaya * Burak Kılıçaslan * Burcu Çınar * Bünyamin Çoban * Büşra Kaya * Canan Cihan Ekti * Cansu Tıraşoğlu * Cemil Güneş * Elif Ekşi Zorer * Elif Erel * Elif Sena Güçtaş Şakar * Emine Tanırgan * Esra Akdoğan * Esra Balkan * Fatma Gülşen Koçak * Fatma Vardan Soyer * Ferda Udül Kayci * Filiz Aldemir * Gençosman Denizci * Gonca Çiftçioğulları * Gökten Çağrı Aktan * Gülay Tuncay * İbrahim Özgün * İnci Geçkil * Kader Keskin * Kevser Demet * Mahmut Bıyıklı * Mehmet Aydın * Mehmet Güven * Meltem Parlak Aydın * Meltem Küçük Konar * Muharrem Dere * Nurhan Işkın * Ogün Peçenek * Ömer Faruk Morkoç * Özdenur Aydın * Sadettin Turhan * Selda Balaban Baykan * Sevda Taş * Sibel Karagöz * Şiir Ceketli Adam * Tuğçe Erdal * Turan Yalçın * Ümmügül Gök * Yasemin Balcı * Yavuz Selim Pınarbaşı

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AHMET BİLGEHAN ARIKAN / UYANIŞ YAYINEVİ

Önce Vatan Gazetesi

Tanıtım haber :Nihat İlikcioğlu

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