HABER: ZAMBAK KARABAY

Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu’nda; küratörlüğünü Ayşenur Özsonkur ’un yaptığı , onur konuğu ressam-heykeltıraş olan Dt. Nur Ulubil’in olduğu usta ve genç sanatçıların “Uluslararası Büyükada’da Sanat Var” Karma Resim Sergisi 29 Haziran 2019 Cumartesi günü sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sunuldu.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergi açılış konuşmasını üstlenen küratör Ayşenur Özsonkur “Renk bir zevk ve duygu işidir. İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa sanat olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince kişi ressam olamaz. Mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve çoşku da gerek” dedi ve katılan ressamların sertifikalarının verilmesinin ardından kokteylle devam etti.

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Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Armen Papucciyan, Aynur Nusin Sipkati, Aysel Tüfekçioğlu, Ayşenur Özsankur, Azize Eda Bayraktar, Berrin Maral, Canan Çakır, Elif Bayraktar Sarı, Faruk Kırlı, Filiz Yıldız, Gönül Kuray, Gülümay Çiraz, Günnur Şanlı, Hacer Hancı Tokmakçıoğlu, Hasan Hararlı, Kadriye Ayan, Mehdi Ahoorayı, Nilüfer Görmüş Balkiş, Nur Ulubil, Nuran Say, Raciye Karpuz, Sadık Koç, Semra Taşçı, Tuba Topalak, Tuğçe Olgundağ, Ümit Dizdar

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 5 Temmuz 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.