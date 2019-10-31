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Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ne konuk olan yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yaşlı kadının, "Niye kendini bıraktın oğlum Uğur, bu saçının başının hali ne?" serzenişi, salondakileri güldürdü.

Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ne konuk olan yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yaşlı kadının, "Niye kendini bıraktın oğlum Uğur, bu saçının başının hali ne?" serzenişi, salondakileri güldürdü.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:25
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Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog

ANTALYA - 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'nin konuğu, yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel oldu. AKM Perge Salonu'ndaki söyleşiyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra, sanatseverler izledi.

Aslında komedyen olmadığını belirten Yücel, mecburen komedyenlik yaptığını söyledi. Yücel, "Böyle bir hedefim olmadı. Çocukken her şeyi taklit edebiliyordum. Tiyatrodan para kazanamadım. Şovmenliği denedim ve iyi olduğumu gördüm. Şovmenlikte gecede 5 bin lira kazanıyordum, tiyatroda ayda 1200 lira alıyordum. Paraya kapıldım" dedi.

'HAYATI PUSLU GÖRDÜM'

Hayatta bir sürü şeyi ihmal ettiğini aktaran Uğur Yücel, "Oyuncu tatminliği gibi dertlerim yok. Rol beklemem. Oynama isteğim hiç olmadı. Tutkum yok bir şeye. Çocuk yaşta aydınlandım. Ama kendime hiç değer ve anlam veremedim. Anne ve babamın benden önce ölecek olduğu düşüncesi beni hep kederlendirdi. Hayatı puslu gördüm, sağlıklı bir şey değildi. Çocuk yaşta büyüklerimin yok olacağı kederiyle yaşadım. Gizliden gizliye adlandıramadığımız duygulara sahibiz. Bu savaşlar neden, hepimiz öleceğiz. Fenikeliler bile kalmamış dünyada. Belki 200 yıllar sonra toprağın bile anlamı kalmayacak" diye konuştu. 

'AKLI BAŞINDA BİRİ DEĞİLİM'

Çocukken içe kapanık olduğunu kaydeden Uğur Yücel, çocukluğunda bir tür Asperger Sendromu olduğunu söyledi. Yücel, dertli bir çocuk olduğunu ve bunu kimsenin bilmediğini anlattı. Kendini şimdi de sağlıklı bulmadığını kaydeden Yücel, "O yüzden televizyonlara konuşmak istemiyorum. Aklı başında biri gibi konuşmuyorum" dedi.

YAŞLI KADINLA DİYALOG GÜLDÜRDÜ

Soru sormak için söz alan bir seyircilerden yaşlı bir kadının Yücel'e serzenişte bulunması gülüşmelere neden oldu. Yaşlı kadın, "Sen dünkü çocuksun, niye kendini bıraktın oğlum Uğur, daha gençsin. Bir tane dizi çevirdin, onu da çok beğendim. Canım Ailem ne güzeldi. Şimdi hep film, film. 15 liraya sinema bileti satıyorlar, emekliyiz gidemiyorum" dedi. Uğur Yücel ise kendi filmlerine yaşlı kadına 4 davetiye göndereceğini söyledi. Yaşlı kadın bu yanıtın ardından yeniden söz alarak, "Her sinemaya gidemiyorum. Bizim mahalledeki sinemaya gel. Orduevinde buluşalım. Sen dizi çek. Diziyle her hafta seni beklemek çok güzel. Benim 5 yıllık ömrüm filan kaldı, ne yaparsan yap ama dizi çek. Saçın başın niye bozuk" diye konuştu.

DÜNYANIN DERDİNE YANAN KALMADI

Tek kişilik oyununun adının neden 'Azınlıkta Kaldık' olduğu sorusuna ise Yücel, "Eksik ve yalnız hissettiğim için bu adı kullandım. Yalnız kendi memleketin derdine değil, dünyanın derdine yanan adam kalmadı" karşılığını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Altın Portakal Film FestivaliUğur Yücel
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