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‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da sergilenecek

Heykel ve yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı ‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’, 24 Nisan tarihinde İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da sergilenecek

Heykel ve yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı ‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’, 24 Nisan tarihinde İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

16 Nisan 2019 Salı 12:35
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‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da sergilenecek

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2018-2019 sanat sezonunun 7’nci sergisinde, 13 sanatçının eserlerinden oluşan ‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ni sanatseverlerle buluşturacak. Heykel ve ağırlıklı olarak yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı sergi, 24 Nisan Çarşamba günü görücüye çıkacak. İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan İKÜSAG’da sanatseverleri ağırlayacak olan seçki, 10 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.
 

“SANATIN FARKLI ALANLARINDA SERGİLER AÇIYORUZ”

‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’nin, İKÜSAG’ın bu sanat sezonunda gerçekleştirdiği 7’nci sergisi olduğunu hatırlatan İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, “Sürekli olarak sanatın farklı alanlarında sergiler açıyoruz. Bu sergide de, genç sanatçıları aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversite galerisi olarak genç bir kitleyi barındırıyoruz ve kuşaklar birbirini daha iyi anlıyor. Kendi kuşaklarının sanatçılarıyla daha rahat uzlaşabiliyorlar. Özellikle Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri için bu sanat etkinlikleri onların çalışma sahası. Çünkü bu serginin kurulumunda öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var” dedi.

“SANAT, KUŞAKLAR ARASINDA İYİ BİR İLETİŞİM ARACI”

Genç sanatçıların kazanılmasına destek verebilmek amacıyla TÜYAP Sanat Koleksiyonu’nu oluşturduklarını dile getiren TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bülent Ünal ise “Kültürel yakınlaşmaya olanak sunan sanat, aynı zamanda kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı. Sanatın gücüne ve değerine inanan bir kurum olarak genç sanatçılarımızın kazanılmasına destek verebilmek bizleri onurlandırıyor.  Bu sergide de TÜYAP Koleksiyonu’nun genç sanatçıların özgün resim ve heykel çalışmalarından derlediğimiz bir kesitini sunmaktan mutluyuz. Her sanatsal etkinliğin, sanatın ve sanatçının toplum içindeki kıymetinin bilinmesine önemli katkı sağladığına inanıyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisiİstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi
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