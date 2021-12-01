TÜRKİYE’NİN TEK DÜNYANIN SAYILI FESTİVALLERİNDEN 11. BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF FESTİVALİ SONA ERDİ

NEDRET HOTUN

BURSA

Fotofest 2021 Ekibi-Hakkı Arca, Fahrettin Beceren, Serpil Savaş, Atilla Ödünç ,Bursa Bld. Bşk.Alinur Aktaş, Kent Konsyi Bşk.Şevket Orhan, Küratör Kamil Fırat, Meral Kuru,Davut Gürkan

‘Önce Vatan Gazetesi’ adına yakından takip ettiğim ve bir sergimle dahil olduğum festival izlenimlerimi sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılarak Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali olma başarısını gösteren BursaFotoFest, uzun bir aranın ardından fotoğraf tutkunlarını Bursa’da yüz yüze bir araya getirdi. Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden olan ve 11’inci yılında ‘GözGöze’ temasıyla fotoğraf severler ile usta isimleri buluşturan BursaFotoFest’te konuk ülke Azerbaycan’dı. Çok sayıda Azerbaycanlı fotoğraf sanatçısı da festivalde yer aldı. Karabağ Zaferi’nin çekilen fotoğraflarla tarihe aktarılacağını belirten Reşad Memmedov, BursaFotoFest’in uzun yıllar yapılmasını temenni etti. 12 ülkeden 262 fotoğrafçı 12 ülkeden 262 fotoğrafçının 3000’den fazla fotoğrafının ve 200 serginin yer aldığı alandaki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, FotoFest Kuratörü Kamil Fırat, yerli ve yabancı fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.

Festivale katılan LALEPER AYTEK'e Bufsad albümü takdim edildi.

Azerbaycan’dan National Geographic Fotoğrafçısı Rena Effendi, İngiltere’den Vanessa Winship, Meksika’dan Gala Phenia, Kosova’dan Samir Karahoda gibi önemli isimler de festivalde yer alırken Türkiye’den İbrahim Zaman, Mustafa Seven, Kemal Cengizkan, Laleper Aytek, Mustafa Bilge Satkın gibi usta isimler fotoğrafseverlerle buluştu. ‘Heyecanımız artarak devam edecek’ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BursaFotoFest’i büyük bir heyecanla başlattıklarını, bir şehrin marka olabilmesi için farklı ülkeleri buluşturabilen organizasyonlara imza atması gerektiğini vurguladı. Bursa’nın 11 senedir fotoğraf festivali için kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Bursa’nın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu özelliğimizi dünyayla buluşturmak istiyoruz. Fotoğraf sanatı bu açıdan önem taşıyor. FotoFest’te bunun en önemli unsurlarından biridir. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda heyecanımız her sene artarak devam edecek’’ dedi.

Festivalde yer alan fotoğraf sanatçıları KAMİLFIRAT, Mehmet Akgül, Aydın Karadöller, İLYAS GÖÇMEN

9 gün boyunca Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde devam eden BursaFotoFest kapsamında 24 gösteri ve onlarca konuşma programı düzenlendi.

FESTİVALİN ONUR KONUĞU ‘İBRAHİM ZAMAN’

Duayen Fotoğraf Sanatçısı İBRAHİM ZAMAN

İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Bursa Fotofest’in onur konuğu İbrahim Zaman ile en genç sergi sahibi Arda Morçiçek’e plaket takdim edildi. Bursa’nın en önemli fotoğraf festivalini başlatmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren usta sanatçı Zaman, emeği geçenlere teşekkür etti.

NedretHotun&İbrahim Zaman&Serpil Savaş



Festivale damgasını vurdu

Plaket takdimi Efkan Ala, Arda Morçiçek, İbrahim Zaman, ALİNUR AKTAŞ

Işığın Efendisi olarak anılan Türk Fotoğraf Tarihinin en önemli ustalarından olan İbrahim Zaman festivale ‘Yıllar Geçti Aradan’ sergisi ile katıldı. 60 yılı geçkin sanat yaşamında fotoğrafladığı kareleri gösteri şeklinde fotoğrafseverlere sunan sanatçı büyük ilgi gördü. Biz de sanatçıyı daha uzun yıllar festivalde görmeyi umut ediyor, uzun ömür diliyoruz.

En genç fotoğrafçı ARDA MORÇİÇEK 'Benim Gözümden' sergisi ile katıldı

MUSTAFA SEVEN; ‘Türk ve dünya fotoğrafının önemli isimlerinin burada yer almasını değerli buluyorum’

NedretHotun&MustafaSeven



11. Bursa FOTOFEST’e davet edilen ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven festivale, portfolyo değerlendirmesi sonrası fotoğraf gösterisi ve sohbetiyle renk kattı. Sanatçı festivalin önemine vurgu yaparak ‘Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesine, Bursa Kent Konseyi’ne, Fotofest organizsayon ekibine çok teşekkür ediyorum. Türkiye için çok önemli bir festivale imza attılar ve 11 yıldır inatla, büyük bir keyifle, motivasyonla, enerjiyle devam ediyorlar. Türk ve dünya fotoğrafının önemli isimlerinin burada yer alması, amatörlerle buluşması, portfolyoların değerlendirilmesinin ve daha erişebilir hale gelmesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Herkese keyifli bir festival zamanı diliyorum ve yeni festivallerde 12,13,15. yıllarında beraber olmayı ümit ediyorum’ dedi.

KAMİL FIRAT; ‘FOTOFEST Bursa için gurur duyulacak bir marka oldu’

Kamil Fırat



11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali küratörü, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Kamil Fırat festivale değer katan isimlerden. Festivalin sürekliliği ve 11.yaşına gelmesindeki süreç hakkında konuşan Fırat:

‘80 milyonluk ülkede tek fotoğraf festivalinin olması , uluslararası olması ve bütün dünyada da artık biliniyor olması Bursa için gurur duyulacak bir etkinlik oldu diye düşünüyorum.’

Bursa’nın fotoğraf şehri olabilmesi için çok potansiyeli var. Bursa çok katmanlı ve kültürlü bir şehir. Fotoğrafın gelişebilmesi için çok kültürlülük önemli. Tek bir dönemi temsil etmiyor, birçok dönemi barındıran bir şehir. Demografik yapısına baktığınızda orta sınıf diye nitelendirebileceğimiz bir yapısı var. Bütün bunlar fotoğrafın habitatı diyebileceğimiz fotoğrafın yeşerebileceği özellikler. O nedenle ben ‘Bursa bir fotoğraf şehri olabilir’ diye bir cümle kurmuştum.

Bursa’nın fotoğraf kenti olması noktasında FOTOFEST çok önemli bir noktaya geldi. Ülkemizde bir şey başlatılır ama sürdürülebilme noktasında hep sıkıntı vardır. Festival 11 yıldır yapılıyor. Bu çok değerli. Türkiye’de onlarca festival ya da fotoğraf etkinliğinin başladığını ben biliyorum ama sürdürülemedi. Çünkü arkasında bir irade yok. Yani sadece niyetle olmuyor. Bursa bu konuda da çok şanslı. Çünkü festivalin ana patronajı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde. Büyükşehir Belediyesi bu konuda iradeyi ortaya koyarak bu festival yapılsın diyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’nin bu festivalin yapılmasındaki büyük çabası ve desteğini çok değerli buluyorum. Bursa’ya çok şey kattığını düşünüyorum. FOTOFEST ULUSLARARASI BÜYÜK BİR MARKA OLDU’dedi.

SERPİL SAVAŞ; ‘Bursa’dan dünyaya uzanan fotoğraf köprüsüyüz’

Bufsad Bşk Serpil Savaş festival açılışında



11.Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin yürütme kurulunda yer alan Bufsad Başkanı Serpil Savaş festival izlenimlerini aktardı.

Savaş ‘Gönüllülük ilkesiyle yaşayan Bufsad’ın bugün, bir kenti, bir kültürü ölçeğinde taşıdığına tanık oluyoruz. Bu o kadar kıymetli ki, mutluyuz, gururluyuz. Bu kentin kültürünü tarihe iz bırakacak ölçeklerde yaşamak ve yaşatmak adına çaba sarfeden yüzlerce arkadaşımız var. Bursalılar var. Herşeyden önce ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki kurumların destekleri çok önemli, kurumları yönetenlerin bizlere inanmışlıkları da. Dünyanın ve ülkemizin çok zor günlerden geçtiği şu ortamda bu festivalin sürüyor olması da ayrı değerli.

Herşeyden kıymetlisi şu anda ayakta durmak ve festivalin sürdürülebilirliğini sağlamak. Bunun için çaba sarfeden bütün kurumlara, kurum yöneticilerine, hocamıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Merakla, sevgiyle, ilgiyle bakan fotoğraf dostlarına teşekkür ediyorum. Fotoğrafçılık, güzel sanatlar, sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerimizi desteklemek adına daha çok akademisyeni festivalimizde görmemiz gerektiğine inanıyorum. Festival artık Bursa’nın değil dünyanın oldu. Festivali daha iyi yerlere taşımak hepimizin sorumluluğudur. Burası doldu taştı, Türkiye’de bir ilk 11. yaşını kutladı. Nice 11 yıllara diyeceğim, önümüzdeki yıllarda iyileştirilmiş bir şekilde, daha coşkuyla kutlayacağımız, tartışacağımız ortamlarımız olsun diliyorum’dedi.



CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜL ALAN SAMİR KARAHODA ‘DİSPLACED’ KISA FİLMİYLE BURSA FOTOFEST’E KONUK OLDU

Samir Karahoda zoom bağlantı ile bağlandı



‘DİSPLACED’ adlı kısa filmiyle Cannes Film Festivali ve Avrupa Film Afademisi’nde Normination Ödülü, Sarajevo Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü, Toronto Film Festivali’nde En İyi Kısa Film Ödülü, Kıbrıs Kısa Film Festivali’nde En İyi Kısa Film Ödülü, Cinemed-Mediteran Film Festivali (Montepellier-Fransa)Grand Prix En İyi Kısa Film Ödülü, Boğaziçi Film Festivali’nde Grand Prix En İyi Kısa Film Ödülü gibi sayısız ödülün sahibi olan Samir Karadoha 11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ne zoom bağlantıyla konuk oldu.

Festival küratörü Kamil Fırat hocanın öğrencisi olan Samir Karahoda ülkesinin kaderiyle, bir pinpon masasını kaderini, yalın ve incelikli bir alegoriyle sunarken, belgesel ve kurmacanın sınırlarını kaldırdığı için bu ödüllere layık görüldü.

KEMAL CENGİZKAN; ‘İlk günkü heyecanımla üretmeye devam ediyorum’

KEMAL CENGİZKAN



‘1980 Kışı Hatırası’ sergisiyle festivale katılan usta fotoğraf sanatçısı Kemal Cengizkan, AFSAD’ın kuruluş yıllarını anlattı. 1970 ve 80’ler Türkiyesi’ni zamana damgasını vuran etkili fotoğraf kareleriyle sunan sanatçı fotoğrafseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

CENGİZ AKDUMAN; ‘Geleceğe yönelik umutlarım arttı’

CENGİZ AKDUMAN



Türk Fotoğrafının önemli isimlerinden Cengiz Akduman 11. Bursa Fotofest’e ‘Orada İdi’ sergisi ve portfolyo değerlendirmesiyle katıldı. Sanatçı ‘Çok başarılı portfolyolar inceledik, geleceğe yönelik umutlarım arttı’ diyerek festivalde emeği geçen herkesi kutladı.

Süha Derbent’e yoğun ilgi

SÜHA DERBENT



Seyahat ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı alanıyla tanınan Süha Derbent ‘Yüzleşme’ sergisiyle festivale renk kattı. Özellikle büyük kediler diye adlandırılan hayvanların peşinde dünyanın çeşitli ülkelerinde gezerek fotoğraflar çeken sanatçının kişisel arşivinde 2 milyondan fazla fotoğrafı bulunmaktadır. Derbent, yaşamın giderek güçleştiği dünyamızla yani yok etmekte olduğumuz hayatla göz göze geldiği sergisini fotoğrafseverlerin beğenisine sundu.

11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde yer alan sanatçıların bir kısmı

TARIK AKKURT 'Göz Göze Gelirse İnsanoğlu' sergisi

ARZU ÖZTAN 'Koşulsuz Sevgi Melekleriyle Göz Göze'

BAHAR BORAZAN 'Yeni Şükran Hoteli' sergisiyle..

REYHAN CERVATOĞLU 'Göz Göze Gelemediklerimiz' sergisiyle

AYDIN KURAN 'Hem Ağlarım Hem Giderim' sergisiyle

Ufuk Kece 'Bitiş Anı' sergisi

KÜBRA-ARI 'Emeğin Gözü' sergisiyle

YILDIZ KİREMİTÇİ

GÖKHAN SARISAKAL

ALEV TANRIKORUR 'Gördüm' sergisiyle