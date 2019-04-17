Türkiye’nin Stratejist Yazarı Hüseyin Hakkı Kahveci İzmir’de Okuyucuları İle Buluştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Eserleri çok ilgi gören ve sürekli yeni baskıları yapılan kitapları için Hüseyin Hakkı Kahveci’ye Kitaplarında her yönü ile Atatürk’ü inceleyip farklı olaylara farklı bir gözle bakmamızı sağlıyorsun, bu stratejik yazar ne demek, bu şekilde ne yapmaya çalışıyorsun diye sorduk. ‘‘Ben ne mi yapmaya çalışıyorum ya da ben neyin olmasını gerektiğini düşünerek bu eserleri yazıyorum. Stratejist stratejik yazarlık dünyada çok olan bir yazarlık değildir tabii ki araştırma istihbarat tarih analiz hepsinin içerisinde araştırmacı gazeteciliğinde kapsamı arasında olduğu bir yazarlık bu. Nedir bu stratejik yazarlık, mesela günümüzde ben Atatürk’ü bilimsel yönden incelerim, öyle cumhuriyet devrimleri üzerinden, hayatındaki bazı anıların üzerinden, yada kütüphanelerde eskiden yazılmış olan kitapların içeriklerine dayanarak, Atatürk şunu yaptı, bunu yaptı ile değil, Atatürkün bir deha olarak olaylar üzerindeki stratejik analizlerini ve istihbaratlarını aktararak bir başka Atatürk portresi çiziyorum‘‘.dedi. Yakın bir zamanda yeni kitaplarının geleceğinin müjdesini de veren Kahveci İzmir’li okuyucuları ve hayranlarından kimseyi kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



