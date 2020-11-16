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Türkiye’nin Oscar adayı ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi oldu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:09
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Türkiye’nin Oscar adayı ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı“7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi oldu" denildi. 

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinemasında en çok izlenen 8. filmi olarak tarihe geçmişti. 

7.Koğuştaki Mucize filminin Memo’su Aras Bulut İynemli’den Oscar teşekkürü ’Çok mutluyuz’ 

Rol aldığı ‘7.Koğuştaki Mucize’ filmiyle Oscar yolcusu olan Aras Bulut İynemli ‘Filmimiz Türkiye’ nin En İyi Uluslararası Film  Oscar adayı olmuştur. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Çok mutluyuz’ mesajını yazdı. İynemli’nin mesajına filmin çocuk oyuncularından Nisa Sofia ‘Haydi hayırlısı lingo lingo’ karşılığını verdi. 

Önce Vatan Gazetesi

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