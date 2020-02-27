Türkiye’nin İlk ve Tek Sanat & Antika Fuarı

ZAMBAK KARABAY

‘14 kuşağı’ndan ‘d’ grubu’na, Paris Ekolünden Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanatına kadar geniş bir yelpazede ulusal ve uluslararası sanatçıları tek çatı altında buluşturacak IAAF, Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğindeki ön izlemeyle başladı.

Sanatseverler, fuarda, katılımcı kurumların özenle oluşturduğu seçki bağlamında, sanatsal üretim (resim, heykel, baskı, fotoğraf vb) ve antika objeler yanı sıra yetkin yapıtlardan oluşan koleksiyon seçkileriyle buluşarak, sanatsal malzeme ve yayınlara ilişkin faaliyet gösteren saygın birimlerle bir araya gelmişlerdir.

Fuarda Sanat Galerilerinin yanı sıra Türkiyenin önemli antikacıları da yer almaktadır...

Fuarın antika bölümünde; yüzlerce antika eser, tarihe tanıklık etmiş nadide eserler, el yapımı objeler, antik süs eşyaları, yüzlerce yıllık saatler, tartılar, telefonlar, gramofon, bakır eşya, eski para ve madalya koleksiyonları bulunmaktadır.

Organizasyonda, İstanbul’da yaşam sürmüş ya da yolu kentle kesişmiş oryantalist sanatçılara ait yapıtlardan oluşan Erol Makzume Koleksiyonu’ndan seçki ve Niko Filidis Koleksiyonu’na ait, Belçikalı sanatçı ve pastel tekniği ustası Firmin Baes’in (1874-1943) yapıtlarından oluşan sergi de yer alıyor.

Plastik ve görsel sanatlardan antikaya, Türk resim ve heykel sanatından farklı anlayış ve tekniklerle üretilen sanat eserlerine ev sahipliği yapacak etkinlik kapsamında 60 adet antika firması ve 40 adet sanat galerisi yer alırken sanatsal objeler ve antika ürünlerin yanı sıra akademik etkinlikler de olmaktadır.





Kıtalararası sanat buluşmasına sahne olacak fuar, 23 Şubat Pazar akşamına kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırladı.



