TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Türkiye’nin ilk ‘Kitap Eczanesi’ Bursa Şehir Hastanesi’nde açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında çocuk doktorları, muayene ettikleri çocuklara içinde kitap reçetesi bulunan bir zarf veriyor. Çocuklar ‘günde en az 10 sayfa tok karnına, tercihen 1 bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur’ yazılı reçete ile içinde ilaç yerine masal kitaplarının yer aldığı eczaneden hediye kitaplarını alabiliyor.

Projenin tanıtımını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eczaneye girerek tedavi için gelen çocuklara reçete yazdı.

Kitap Eczanesi projesinin kısa zamanda kentteki tüm hastanelerde hayata geçirilmesi planlanıyor.