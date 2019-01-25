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Türkiye’nin Elmas Çocuğu Ersin Faikzade Amerika Los Angeles’e resmi davetli

Dünyaca ünlü Sanatçı , Türkiye’nin Elmas çocuğu Ersin Faikzade Amerika Los Angeles’e resmi davetli

Türkiye’nin Elmas Çocuğu Ersin Faikzade Amerika Los Angeles’e resmi davetli

Dünyaca ünlü Sanatçı , Türkiye’nin Elmas çocuğu Ersin Faikzade Amerika Los Angeles’e resmi davetli

25 Ocak 2019 Cuma 15:27
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Türkiye’nin Elmas Çocuğu Ersin Faikzade Amerika Los Angeles’e resmi davetli

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN 

İran’ın efsane sanatçısı Sattar’ın 50. Yıl Galasının Onur konuğu olarak 2 şubat akşamı Los Angeles , Beverly Hills Hilton’da Sattar’ın Dünya starlarının katılacağı gecede sahne alacak. Gecenin onur konukları arasında California Valisi Arnold Schwarzenegger ve Devrik İran Şah’ın eşi Kraliçe Farah Diba Pehlevi bulunuyor.Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü Elçisi olan Ersin Faikzade’nin 1 ay sürecek ziyareti İnsan Hakları örgütünün resmi web sitesinde ilan edildi. 

  

Sattar ile 2011 yılında yaptığı Simin Bari düeti ile uluslararası başarı kazanan Ersin Faikzade ayrıca Hollywood ‘da ünlü Aktör Joseph Steven’in konuğu olarak kalacak Amerikan insan hakları derneklerinin davetlisi olarak toplantılara katılacak olan Faikzade, fox ve universal stüdyolarını ziyaret edecek.

  


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Son Güncelleme: 25.01.2019 15:32
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Türkiye’nin Elmas ÇocuğuErsin FaikzadeAmerikaLos AngelesResmi DavetFunda Akosman Erman
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