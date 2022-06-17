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“TÜRKİYE’DE FİLM ÇEKİMİ” TEMALI SUNUM YAPILDI

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI TURİZM FİLMLERİ FESTİVALİ KAPSAMINDA “TÜRKİYE’DE FİLM ÇEKİMİ” TEMALI SUNUM YAPILDI...

17 Haziran 2022 Cuma 15:16
“TÜRKİYE’DE FİLM ÇEKİMİ” TEMALI SUNUM YAPILDI

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 7’nci Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin ikinci gününde Külltür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’nce “Türkiye’de Film Çekimi” (Filming in Türkiye) temalı sunum yapıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki sunumda, Gaziantep’in tarihi, kültürü, gastronomisi ve turistik zenginlikleri ile yurt dışından gelen yönetmenlere yeni bir kadraj sunacağının altı çizilerek, festival boyunca workshoplar, foto-video safari etkinlikleri ve gezi turlarının yapılacağı belirtildi. Ayrıca kentin yöresine ait halılar, bakırlar, geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, tarihi mekanlar ve modern müzelerin katılımcıların beğenisine sunulacağı anlatıldı.

Sunuma, Türkiye, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, İspanya, Bulgaristan, İsviçre, Sırbistan ve Almanya’dan film yönetmenleri, aktör ve aktrisler başta olmak üzere yerel yönetimden ve turizm camiasından birçok temsilci katıldı.

ALPAY: SİZ DEĞERLİ SANATÇILARLA GAZİANTEP’İ DÜNYAYA ÇOK DAHA İYİ TANITACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep’in bir kültür, tarih ve turizm şehri olduğunu belirterek, “Muhtemelen aramızda Gaziantep’e ilk defa gelen misafirlerimiz de var. Ama Gaziantep’in güzelliklerini kenti henüz tanımayan misafirlerimize festival boyunca tanıtacağız. Bu festivale ev sahipliği yapmayı çok önemsiyoruz. Başkanımız Fatma Şahin’in talepleri üzerine zaten bugün bu festivalin ev sahibiyiz. Biz siz değerli sanatçılarla Gaziantep’i çok daha iyi tanıtacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

SARAÇOĞLU: RAHAT, ÖZGÜR VE MUTLU BİR ORGANİZASYON YAPMAK İSTİYORUZ

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu ise, Gaziantep’te standart olmayan ve alışagelmişten farklı bir festival yapmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Rahat, özgür, mutlu bir organizasyon yapmak istiyoruz. Bu amaçla da bugünkü konferansımızda birazdan bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğü’nce değerli bir sunum yapılacak. Festivalimiz bilindiği üzere başladı ve toplamda 4 gün sürecek. Bu festivalin 7’nci yılındayız. 4 sene İstanbul’da düzenledik. Ardından 2 yıl da Nevşehir Kapadokya’da düzenledik. 7’ncisi de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in taleplerini doğrultusunda Gaziantep’te organize ediliyor.”

Festival kapsamında 35 ülkeden birçok misafir ağırladıklarını anlatan Saraçoğlu, “Farklı kültürlerden farklı coğrafyalardan misafirlerimiz var.  Bugün ve festival boyunca gastronominin başkenti Gaziantep’te olacağız. Buradaki amacımız, şehri gezmek, şehri yaşamak, böylece tanımak. Bu değerli sinema ekiplerinin nezdinde Gaziantep ve Türkiye'nin sinema için ne kadar önemli platolara ve dokulara sahip olduğunu anlatabilmektir."

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.06.2022 15:19
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi7nci Uluslararası Turizm Filmleri Festivali
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