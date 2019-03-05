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Türkiye'ye ödül kazandıran oyun bu sezonda da sahneleniyor

2015 yılında Ukrayna Yalta'da düzenlenen Uluslararası Anton Çehov Tiyatro Festivali'nde ülkemizi temsil ederek 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyununu Türkçe performansı ile ‘‘En İyi Yorumlayan Ödülü’’nü kazanan Erdem Topuz, aynı oyunu gelen istek üzerine bu yıl tekrar sahneliyor.

Türkiye'ye ödül kazandıran oyun bu sezonda da sahneleniyor

2015 yılında Ukrayna Yalta'da düzenlenen Uluslararası Anton Çehov Tiyatro Festivali'nde ülkemizi temsil ederek 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyununu Türkçe performansı ile ‘‘En İyi Yorumlayan Ödülü’’nü kazanan Erdem Topuz, aynı oyunu gelen istek üzerine bu yıl tekrar sahneliyor.

05 Mart 2019 Salı 14:01
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Türkiye'ye ödül kazandıran oyun bu sezonda da sahneleniyor

TÜRKİYE’YE ÖDÜL KAZANDIRAN OYUN BU SEZONDA DA SAHNELENİYOR

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir Delinin Hatıra Defteri Prömiyerini 2004 yılında yaptı İstanbul'da yurt içi ve yurt dışı turnelerde 200'ü aşkın gösteriyle seyircisiyle buluşan oyunun kostüm tasarımını Şehir Tiyatrolarından Onur Uğurlu, dekor tasarımını Rus Dekor Tasarım sanatçıları üstlendi.2006 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde iki büyük gösteriyle akıl hastalarıyla buluşan oyun Erdem Topuz yorumuyla tekrar izleyici ile buluşuyor...



Poprişçin, bir garip dünyalı...

En acımasız şekillerde aşağılandığı, itilip kakıldığı, haksız rekabete zorlandığı ve "şanslı doğanlar" tarafından ezildiği günler de olmuş (ki bunlar çoğunlukta!), insan yerine konulduğu, saygı gördüğü günlerde... Evet sıradan bir dünyalı Poprişçin... Gelin şimdi onun dünyasına bir giriş yapın: Soyluların dünyasında kendine yer açmaya çalışan minnacık bir memur, sınıflara bölünmüş bir ülkenin çocuğu Poprişçin... Üstlerine gereken saygıyı göstermesine rağmen kendi alt sınıfından "hak ettiği saygıyı" göremez bir türlü. Bu yüzden durmadan bulunduğu konuma lanet eder, herkes gibi o da kısa yoldan bir üst sınıfa geçmenin hesapları peşindedir hep...

Oyuncu Erdem Topuz'un ağzından:

"Bu küçük adamın hikayesini oynamak, oyunculuk serüvenimin ve belki de hayatımın en uzun ve en tatlı yolculuğu. Kafamızda binlerce soruyla, sürekli peşinden koştuğumuz ve bir türlü yakalayamadığımız, tutunamadığımız küçücük hayatlarımızın bence en güzel özeti olan bu oyunu, umarım oynamaktan aldığım keyifle izlersiniz.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİYaşar Şenyüz
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