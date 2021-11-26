TÜRKİYE UNESCO LİSTESİNDE YÜKSELDİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Arslantepe Höyüğünün listeye eklenmesiyle 19 alanı miras listesine giren Türkiye, en çok doğal ve kültürel mirasa sahip 20 ülke içerisinde 16. sıraya adını yazdırdı. Öte yandan Unesco Paris’te düzenlenen 41. Genel Konferansı’nda alınan kararla, Anma ve Kutlama yıl dönümlerine Aşık Veysel ve Süleyman Çelebi’yi dahil etti. Halk arasında mevlid olarak bilinen Vesilet’ün Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi vefatının 600. yılı olan 2022’de, halk ozanı Aşık Veysel ise vefatının 50. yılında Unesco’nun 2023 yılı Anma programında yer alacak.