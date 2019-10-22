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Türkiye'nin ilk 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor

Malatya'da, 15 üniversitenin desteğiyle toparlanan malzemelerden oluşan ve Türkiye'de bir ilk olan 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor

Malatya'da, 15 üniversitenin desteğiyle toparlanan malzemelerden oluşan ve Türkiye'de bir ilk olan 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor.

22 Ekim 2019 Salı 10:30
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Türkiye'nin ilk 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor

MALATYADamızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin ve 15 üniversitenin işbirliğiyle toplanan, çobanların kullandığı malzemeler Yeşilyurt Belediyesi tarafından Gedik Tepesi mevkiinde bulunan Gedik Sosyal Tesisi'nde, kurulan 'Çoban Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Müzede kepenekten, kavala, bastondan su testisine, çaydanlıktan, dürbüne, 80 yıllık çoban çarığından, radyoya kadar çobanların kullandıkları 155 eşya sergileniyor. İlk başta yer bulunamaması nedeniyle birlik bünyesinde açılan müzenin genişletilmesi için Yeşilyurt Belediyesi devreye girdi. Sosyal tesiste kurulan 'Çoban Müzesi' vatandaşların ilgi odağı oldu. 

'155 PARÇA VAR'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Çoban Müzesi'nin Yeşilyurt'a kurdukları müzelerden bir tanesi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Şu anda üzerine çalıştığımız 5 tane müzemiz var. Bunlar, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Tekstil Müzesi, Gastronomi Müzesi ve Kent Belleği Müzesi. Çoban Müzemizi de tamamladık. Şu anda 155 tane parçamız var. Burada cezaevimizin Kültür Merkezi'ne dönüştürülmesiyle birlikte daha önce idari merkez olarak kullandığımız alanımızda şu anda cezaevimizin bu bölümünde Çoban Müzesi olarak hemşerilerimize hizmet etmeye başladık. Çoban Müzemizin içerisinde; geçmişte hayvanlarını otlatan, dağlarda gezen çobanların kullanmış olduğu ürünlerin bulunduğu, özel parçalardan oluşan bir müze. Çobanın çakmağından, çarığından, hayvanlarının ilaçlarını yaptığı eski şırıngalardan, yine köpeklerinin tasmalarından, giymiş olduğu çorabına kadar kışın soğuktan korunmak için kullanmış olduğu keçeye, aynı zamanda ölçeklemeden, yabanlardan, hayvanlarının altlarını temizlediği 'gelberi' dediğimiz silgilere kadar birçok çeşit ürünün yer aldığı orijinal bir yer. Gerçekten farklı bir düşünce ve ülkemizde başka yerde olmayan bir müze. Bununla amacımız aslında geçmişimizde olan ürünleri, geçmişimizde bizimle o dönem yaşayan insanlarımızın kullanmış oldukları malzemeleri gelecek nesillere aktarmak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çoban MüzesiMalatyaDamızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliği
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